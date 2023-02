Arrivano i tweet lunghissimi, ma non per tutti

Come promesso da Elon Musk ancor prima che comprasse Twitter, il social dell’uccellino alla fine ha lanciato la novità più grande di tutti, quella che stravolge definitivamente l’impostazione iniziale della piattaforma: ora si possono scrivere e pubblicare tweet lunghissimi, fino a 4.000 caratteri. Per ora questa nuova funzione è stata rilasciata solo per gli abbonati a Twitter Blue e, probabilmente, per un bel po’ resterà il tratto distintivo (insieme alla spunta di verifica) della versione premium dell’app.

Tweet da 4.000 caratteri: come funzionano

Chiunque voglia scrivere e pubblicare un tweet da 4.000 caratteri, deve sapere che c’è un limite: non è possibile salvare una bozza di quanto si sta scrivendo, né programmare il tweet. In pratica, conviene scrivere questi testi altrove e magari salvarli da qualche parte, se non si intende pubblicarli subito.

Un grande vantaggio di questo nuovo formato, invece, è la possibilità di includere immagini e sondaggi, così che il testo somigli ad un articolo giornalistico. In questo modo è possibile proporre contenuti ad alto valore o semplicemente risposte molto ben circostanziate e persino illustrate.

Per evidenti ragioni di comodità, tuttavia, i tweet lunghi non saranno mostrati per intero: si leggeranno solo i primi 280 caratteri, seguiti dal classico "Mostra di più". Da precisare che i tweet più lunghi saranno visibili a tutti: è possibile rispondere, retwittare e citare un tweet più lungo, anche se non si è abbonati a Twitter Blue. Ma solo gli abbonati potranno scrivere tweet da 4.000 caratteri.

Quanto costa scrivere tweet da 4.000 caratteri

Per ora, come anticipato, i tweet da 4.000 caratteri sono riservati agli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento a Twitter Blue. In pratica chi è disposto a pagare 8 dollari al mese di abbonamento (11 dollari per chi si abbona da app per smartphone) ha anche questa nuova funzione disponibile.