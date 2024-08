Asciugatrice Beko, con l'offerta su Amazon il prezzo è incredibile

Fonte foto: Beko

In estate non c’è bisogno di utilizzare un’asciugatrice e, visto il gran caldo, basta mettere i vestiti lavati al sole per un’asciugatura ottimale in men che non si dica. L’inverno, però, la questione è ben diversa e, soprattutto chi vive più a nord in zone fredde e umide, non può sicuramente rinunciare all’acquisto di questo prezioso elettrodomestico.

In questo senso, infatti, l’asciugatrice è una preziosa alleata per il bucato, che nel giro di qualche ora consenta di asciugare qualsiasi tipologia di vestito, preservandone ovviamente i colori e la morbidezza.

Tuttavia, acquistarne una non è sempre semplice e visti i prezzi piuttosto importanti molte famiglie scelgono di farne a meno. Per fortuna, però, grazie alle offerte su Amazon acquistare un elettrodomestico del genere è un po’ più semplice e con una spesa davvero contenuta si possono portare a casa ottimi prodotti come la Beko DRXS712W Young che per le prossime ore può essere acquistata a meno di 400 euro.

Beko asciugatrice slim: scheda tecnica

La Beko DRXS712W Young è un’asciugatrice con pompa di calore che può essere abbinata a qualsiasi lavatrice Beko da 7kg (e anche quelle di altri marchi). Si tratta di un dispositivo "slim" e quindi estremamente compatto che misura ‎51x60x85 cm e ha un peso di 40,5 kg.

Questo prodotto utilizza la tecnologia EcoGentle, un sistema sviluppato appositamente dall’azienda produttrice per non alterare i colori dei vestiti. Oltretutto il dispositivo è in grado di utilizzare sia l’asciugatura condensazione che un sistema di aria condizionata che tratta delicatamente i capi al suo interno, proteggendo i vestiti e garantendo un’asciugatura più efficiente dal punto di vista energetico

E infatti la Beko DRXS712W Young è in classe energetica A+, a garanzia dunque anche di consumi ridotti e nessuna brutta sorpresa in bolletta.

Sono ben 15 i programmi in dotazione che consentono all’utente di impostare il miglior ciclo di asciugatura possibile. I programmi sono: Cotone Pronto Stiro, Cotone ECO, Cotone Asciutto Armadio, Cotone Extra Asciutto, Sintetici Pronto Stiro, Sintetici Asciutto Armadio, a Tempo, Protezione Lana Refresh, Delicati/Camicie Gentle Care, Jeans, Outdoor/Sport, Mix, Hygiene+, Delicati e Xpress Super Short.

Tra questi è molto interessante il trattamento antibatterico che si attiva con il programma Hygiene+, sviluppato per combinare specifiche impostazioni per la temperatura a cicli di asciugatura aggiuntivi, così da eliminare definitivamente acari e batteri dal bucato.

Presente anche il tasto Ritardo che consente di impostare l’asciugatrice in modo che parta fino a 24 ore dopo, così da utilizzarla quando si ritiene più opportuno.

Anche l’utilizzo è estremamente immediato e, dopo aver selezionato il programma da utilizzare dall’apposito pannello sul device, non resta che premere avvio e attendere che finisca il ciclo di asciugatura.

Beko DRXS712W Young, l’offerta su Amazon

L’asciugatrice Beko DRXS712W Young ha un prezzo di listino di 549,99 euro, tuttavia grazie alle offerte su Amazon si può portare a casa questo indispensabile elettrodomestico a 379,98 euro (-31%, -170,01 euro), uno sconto da non sottovalutare che permette di acquistare un prodotto dalle grandi potenzialità a un prezzo davvero alla portata di tutti.

