Prezzo crollato per l'asciugatrice Bosch: va comprata subito

Capi asciutti in poco tempo, preservando l’integrità delle fibre e dei colori degli stessi abiti. L’asciugatrice Bosch Serie 8 permette di ottenere questi risultati grazie alle tecnologie esclusive sviluppate dai tecnici e dagli ingegneri tedeschi.

Un vero e proprio gioiello della tecnologia, l’asciugatrice a pompa di calore del marchio tedesco. Dotata di connettività WiFi, può scegliere in autonomia i programmi di asciugatura migliori in base al peso del carico e al livello di umidità nel cestello. In questo modo tu non dovrai far altro che mettere i capi all’interno e attendere che il ciclo di asciugatura termini.

La promozione odierna di Amazon, poi, la rende doppiamente conveniente. Allo sconto da capogiro, grazie al quale puoi risparmiare centinaia di euro, si aggiunge la possibilità di pagare a rate senza alcuna spesa aggiuntiva (interessi zero e nessun costo per l’apertura dell’istruttoria).

Uno sconto senza precedenti, quello garantito oggi da Amazon sull’asciugatrice top di gamma dello storico marchio tedesco. La Bosch Serie 8 da 9 chilogrammi è disponibile con uno sconto del 42% al minimo storico. Comprandola adesso la paghi 979,00 euro anziché 1.699,00 euro. Un risparmio a dir poco sbalorditivo: l’asciugatrice ti costa 720 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. Optando per questa modalità di pagamento, la Bosch Serie 8 diventa ancora più conveniente: la paghi 195,80 euro al mese per cinque mesi. E nel prezzo è incluso anche il ritiro della vecchia asciugatrice.

Bosch WQV245A0IT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un elettrodomestico completo e versatile, grazie al quale potrai risparmiare preziosissimo tempo e avere capi asciutti in pochissimo tempo senza che fibre e colori dei capi ne risentano. Insomma, non ci si deve proprio stupire se l’asciugatrice Bosch Serie 8 rappresenta il top di gamma del produttore tedesco e uno dei migliori prodotti della categoria.

La tecnologia AutoDry, ad esempio, ti permette di risparmiare tempo (ed energia elettrica) gestendo in autonomia la durata del ciclo di asciugatura. I sensori all’interno del cestello, infatti, monitorano continuativamente il livello di umidità e la temperatura al suo interno. In questo modo, quando i capi avranno raggiunto il livello di asciugatura che desideri (puoi lasciarli più morbidi, per una stiratura più semplice ed efficace, oppure optare per un’asciugatura "completa), l’asciugatrice terminerà il ciclo.

I vari programmi di asciugatura ti permettono invece di asciugare qualunque tipologia di capo, senza che le fibre e i colori possano risentirne. Merito anche del sistema SensitiveDrying, che permette di asciugare i capi in maniera delicata grazie all’immissione di aria calda da tutti i lati.

Con la connettività WiFi, invece, potrai gestirla a distanza dall’app. Potrai monitorarne i progressi, avviarla o stopparla anche se non sei in casa.

