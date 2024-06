LG, l'asciugatrice costa meno della metà: il prezzo crolla per sempre

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Oggi trovi l'asciugatrice LG Serie V9 in promo con uno sconto del 58% e risparmi 700 euro sul prezzo di listino. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

L’occasione della settimana non riguarda uno smartphone, uno smartwatch o uno smart TV, bensì un utilissimo elettrodomestico che sta prendendo sempre più piedi all’interno delle nostre abitazioni. Stiamo parlando dell’asciugatrice, diventata sempre più utile in questi ultimi anni e la perfetta compagna di "giochi" di tante famiglie italiane. Chi non ha spazio all’esterno o all’interno per mettere ad asciugare il bucato, si ritrova in molti casi a dover ingegnarsi per poter indossare qualcosa di pulito. L’asciugatrice risolve tutti questi problemi e allo stesso tempo protegge anche i tessuti dei vestiti dal deterioramento.

Sul mercato oramai se ne trovano a centinaia di modelli, tutte con funzionalità, prezzi e programmi differenti. Se sei alla ricerca di un modello con ottime caratteristiche e un rapporto qualità-prezzo eccezionale, abbiamo l’offerta che fa per te. Oggi trovi l’asciugatrice LG Serie V9 con cestello da 9 chilogrammi in offerta al minimo storico con uno sconto del 58% che ti fa risparmiare praticamente 700 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non è un caso che al momento è l’asciugatrice più venduta su Amazon e per questo motivo devi approfittarne subito: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Asciugatrice LG Serie V9: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione unica per fare un super affare acquistando uno dei migliori prodotti della sua categoria. Oggi trovi l’asciugatrice LG Serie V9 in promo con uno sconto del 58% che fa crollare il prezzo a 500,15 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Per capire la straordinarietà di questa offerta basta dire quanto si risparmia: ben 700 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 100,03 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni direttamente a casa tua.

Come accade per la maggior parte degli elettrodomestici consegnati dal sito di e-commerce, puoi scegliere dei servizi aggiuntivi presenti nella pagina prodotto. Gratuitamente Amazon ritira il tuo vecchio elettrodomestico, mentre spendendo solamente 10 euro viene effettuato anche il servizio di disimballaggio. Con una spesa di 20 euro, oltre al disimballaggio, c’è anche l’installazione del nuovo elettrodomestico. Puoi scegliere il servizio di cui hai bisogno con un semplice click.

Asciugatrice LG Serie V9: le caratteristiche tecniche

Aderendo a questa offerta, ti doterai di un’asciugatrice a pompa di calore che ti consentirà anche di risparmiare nel tempo in bolletta. Infatti, combinando le giuste impostazioni, puoi arrivare a un risparmio dei consumi di energia elettrica fino al 32%. L’elettrodomestico rispetta tutti i tipi di tessuti, anche dopo tanti trattamenti. Ed è in grado di rimuovere le pieghe, evitando i restringimenti o la dilatazione. Inoltre, è molto utile per quanti soffrono di asma o allergie, visto che riduce del 99.9% gli acari della polvere.

Ti aiuta a trovare le impostazioni migliori per i capi, grazie a sensori di ultima generazione che riconoscono la tipologia di tessuto e selezionano il programma adatto. Inoltre, il doppio filtro ne aumenta la durata nel tempo, eliminando la lanugine dai capi. Oblò reversibile, utile se hai poco spazio a disposizione. Puoi gestirla con la classica rotella posta in alto e il display intuitivo, ma anche da remoto con l’app SmartThinQ, avendo il Wi-Fi integrato. Dunque si inserisce appieno nelle esigenze della moderna smart home. Tramite la app, tra le tante cose, puoi anche scaricare nuovi programmi di asciugatura. Ideati da LG in itinere per soddisfare appieno quanti scelgono di affidarsi ai suoi elettrodomestici.

