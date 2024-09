LG, l'asciugatrice smart a prezzo imbattibile: è l'affare del giorno

Fonte foto: Amazon

Con l’autunno e le lunghe giornate di pioggia ormai alle porte diventaranno presto imprescindibili, o quasi. Se d’estate possiamo affidarci al sole per asciugare i nostri capi appena lavati, con le brutte giornate l’unica soluzione per avere un bucato asciutto in poco tempo è rappresentato dalle asciugatrici. Questi elettrodomestici permettono infatti di avere capi perfettamente asciutti senza dover attendere troppo tempo: a seconda del carico e del tessuto, sarà possibile indossarli nuovamente in poche decine di minuti.

E con modelli capaci di sfruttare l’intelligenza artificiale come la LG Serie V9, tutto diventa addirittura più semplice. Sarà lo stesso elettrodomestico a suggerirti i programmi di asciugatura migliori o proportene di nuovi da scaricare dal web. Tu dovrai solo mettere il bucato appena lavato nel cestello e al resto penseranno i sensori e gli algoritmi ideati dagli ingegneri sudcoreani. Il tutto a un prezzo eccezionale: la LG Serie V9 da 9 chilogrammi di carico è tra le migliori offerte di oggi su Amazon, con uno sconto che fa crollare il prezzo a un livello mai visto sinora. E puoi anche scegliere di pagare a rate a tasso zero, senza interessi e senza spese di istruttoria. Insomma, una promozione da non farsi scappare.

LG RH90V9LVEN smart, carico 9 kg

Asciugatrice LG a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La migliore offerta del giorno su Amazon, o quasi. L’asciugatrice smart LG Serie V9 da 9 chilogrammi può essere acquistata con uno sconto del 50% rispetto al listino. Comprandola adesso la paghi 699,99 euro, con un risparmio di ben 700 euro sul prezzo consigliato dal produttore sudcoreano.

A questo si aggiunge la possibilità di pagare a rate senza nessun costo aggiuntivo. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o di debito ai propri metodi di pagamento possono scegliere di rateizzare l’acquisto pagando 120 euro al mese per 5 mesi.

LG Serie V9 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Efficiente e versatile, l’asciugatrice del produttore sudcoreano sfrutta alcune delle migliori tecnologie disponibili sul mercato per asciugare i capi preservandone fibre e colori. Il tutto, consumando una frazione dell’energia elettrica rispetto alle asciugatrici degli altri produttori.

Il sistema di asciugatura a pompa di calore inverter ideato dai tecnici della LG, infatti, permettono all’asciugatrice smart di migliorare l’efficienza garantendo sempre risultati ottimali. A questo si aggiungono i vari programmi di asciugatura selezionabili sia manualmente sia automaticamente.

I vari sensori presenti all’interno del cestello analizzano il livello di umidità dei capi e analizzano la loro composizione per impostare in maniera autonoma il programma più adatto e la durata dell’asciugatura.

La connettività Wi-Fi consente poi di collegare l’asciugatrice alla rete Internet di casa e di controllarla sia dallo smartphone sia da dispositivi smart compatibili. L’asciugatrice entrerà infatti a far parte dell’ecosistema LG ThinQ, grazie al quale potrai gestirla ovunque ti trovi, anche quando sei fuori casa.

