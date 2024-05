Rowenta, questo è l’aspirapolvere da comprare subito: costa meno della metà

Fonte foto: Rowenta

L’aspirapolvere è diventato uno degli elettrodomestici imprescindibili per la pulizia domestica. Negli ultimi anni ha subito delle modifiche profonde, diventando sempre più leggero e sempre più maneggevole. Lo puoi spostare di stanza in stanza senza avere tra i piedi i fili e rischiare di inciampare. Nella categoria degli aspirapolvere senza fili rientra anche il Rowenta X-PERT 3.60, modello economico che oggi diventa un affare per tutti grazie alla promo a tempo disponibile su Amazon. Infatti, con lo sconto del 52% lo paghi meno della metà e approfitti del minimo storico. A meno di 100 euro acquisti una scopa elettrica affidabile e con una grande potenza di aspirazione.

Questo modello Rowenta ha tutto quello che richiedi a un elettrodomestico di questo tipo. Intanto è dotato di una grande potenza di aspirazione e di una spazzola con luci LED che ti aiutano a individuare dove si annida la polvere e lo sporco. Nella confezione è presente anche un kit dedicato appositamente ai peli degli animali: in pochi minuti raccogli tutta la peluria che si deposita sul pavimento e sul divano. Insomma, la classica offerta shock che non devi farti scappare per nessun motivo.

Rowenta X-PERT 3.60

Rowenta X-PERT 3.60: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco un’offerta che non puoi farti scappare. Oggi trovi la scopa elettrica Rowenta X-PERT 3.60 in offerta a un prezzo di 99,99 euro, con uno sconto di ben il 52% rispetto a quello di listino. Il risparmio è esattamente di 110 euro e approfitti del minimo storico. Trovare una scopa elettrica con caratteristiche così interessanti a un meno di 100 euro la candida al premio di "affare della settimana". Si tratta di una promo a tempo con scorte limitate, quindi ti consigliamo di approfittarne subito, prima che termini. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

Rowenta X-PERT 3.60

Rowenta X-PERT 3.60: le caratteristiche tecniche

Il successo e le qualità di questo aspirapolvere è messo in risalto da un semplice dato che troviamo sulla pagina prodotto: nell’ultimo mese ne sono stati venduti più di 800. Un numero elevato essendo un prodotto per la casa. Ma non finisce qui: la scopa elettrica Rowenta X-PERT 3.60 ha ricevuto anche il badge "Scelta Amazon", riservato solamente a quei prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità.

Passiamo alle funzionalità e alle caratteristiche. L’aspirapolvere senza fili di Rowenta è dotato di una spazzola potente che aspira tutto lo sporco che si annida sul pavimento di casa. Ma non solo. Essendo un prodotto 3 in 1 è in grado di pulire anche il soffitto e di raccoglier i peli degli animali domestici. Tutto in una scopa elettrica abbastanza compatta, ma dalle funzionalità portentose.

La batteria ha un’autonomia di circa 45 minuti e ti permette di pulire tutta casa senza troppi patemi. Non ha un sacco, ma un semplice contenitore integrato nella struttura che raccoglie tutto lo sporco e che puoi smontare e svuotare in pochissimo tempo. Sulla spazzola sono presenti anche delle Luci LED che illuminano anche gli angoli più difficili e ti permettono di vedere anche lo sporco che solitamente si fa fatica a togliere. La spazzola ha anche il "superpotere" di adattarsi a qualsiasi pavimento, morbido o duro che sia.

Rowenta X-PERT 3.60