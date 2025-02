Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

L'asteroide 2024 YR4 spaventa, perché potrebbe colpire la Terra in sette anni: ecco la risposta della Cina in termini di difesa planetaria

L’asteroide 2024 YR4 crea apprensione, al punto che il telescopio Webb è pronto a effettuare un’attenta analisi. Potrebbe infatti colpire la Terra e si sta provando a stabilirne le dimensioni. Si muove anche la Cina in materia di difesa planetaria, ed ecco come.

L’analisi del telescopio Webb

In campo scientifico si parla tanto, comprensibilmente, delle probabilità che l’asteroide 2024 YR4 possa effettivamente colpire la Terra nel 2032. Non si tratta di una previsione catastrofista per generare panico, purtroppo. C’è una possibilità che ciò accada e, stando all’ultimo bollettino della Nasa, questa corrisponde al 2,3% di rischio.

All’inizio di marzo 2025 avrà inizio il primo ciclo di osservazioni condotto dal telescopio spaziale James Webb. Si mira a definire al meglio le dimensioni dell’asteroide. Stando alle stime attuali, sarebbe tra i 40 e i 90 metri. Fino a oggi, però, gli astronomi hanno potuto studiare il tutto unicamente tramite la luce visibile che riflette dal Sole.

In linea generale, un asteroide è tanto grande quanto luminoso. Ciò dipende però principalmente da quanto sia riflettente la sua superficie. Di fatto 2024 YR4 potrebbe essere largo 40 metri e riflettere molta luce. Al tempo stesso, però, può essere largo 90 metri e rifletterne poca.

Si attendono speranzosi ulteriori dettagli da Webb, gestito dalle agenzie spaziali di Europa, Stati Uniti e Canada. Studiando la luce infrarossa emessa dall’asteroide, dovrebbe essere in grado di garantire dettagli più specifici, così da attuare un protocollo in merito.

La difesa spaziale cinese

Allo stato attuale, considerando il livello d’allarme, seppur blando, la Cina sta reclutando personale. Parliamo nello specifico dell’Amministrazione statale cinese per la scienza, la tecnologia e l’industria. Sono aperte posizioni di “difesa planetaria”. Il tutto a causa delle crescenti preoccupazioni relative al potenziale impatto dell’asteroide nel 2032.

Ecco quanto riportato dal South China Morning Post: “La Cina ha già composto una squadra di tecnici, così da riuscire a contrastare la minaccia rappresentata dagli asteroidi vicini alla terra. Il tutto in seguito alla scoperta di un grande asteroide che potrebbe colpirci entro sette anni”.

Stando a quanto riportato dal quotidiano cinese, l’operazione avrebbe avuto inizio poche settimane dopo la scoperta. È stato pubblicato un annuncio per tre posti da colmare in posizioni di difesa planetaria. Nello specifico l’agenzia è alla ricerca di laureati che siano in grado non soltanto di monitorare e studiare gli asteroidi vicini alla Terra. A loro si richiede anche lo sviluppo di metodi d’allerta precoci.