Asus Detachable CZ1 è arrivato in Italia: un ottimo regalo di Natale

E’ arrivato anche in Italia l’ultimo Chromebook di Asus, il modello CZ1000, meglio noto come Asus Chromebook Detachable CZ1. Come dice il nome stesso, siamo di fronte ad un laptop con Chrome OS, quindi senza Windows né macOS, di tipo “detachable“, quindi schermo e tastiera sono due parti separate.

Questo Chromebook, dunque, può essere usato anche come un tablet ma la presenza della tastiera, e del pennino, aumentano in modo esponenziale i possibili modi di usarlo: è anche possibile aprire il dispositivo a 180 gradi, quindi appiattirlo su una superficie, oppure appoggiarlo a qualunque inclinazione grazie allo stand incluso. Inoltre, Asus Chromebook Detachable CZ1 promette una robustezza senza pari: è certificato MIL-STD 810H e lo schermo può sopportare ben 15 chilogrammi di pressione prima di rompersi. Da segnalare anche il chip: è un MediaTek Kompanio 500 a otto core.

Asus Chromebook Detachable CZ1: scheda tecnica

Partiamo proprio dal MediaTek Kompanio 500, nome in codice MediaTek MT8183. Si tratta di un chip ad alta efficienza per i computer che non richiedono alte prestazioni, paragonabile per velocità ad un Samsung Exynos 9611 (usato negli smartphone Samsung Galaxy A50s e Galaxy A51, ad esempio) o ad un Intel Celeron N4500 (usato in una infinità di altri Chromebook, di tutti i costruttori).

Il nuovo Chromebook di Asus ha 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione di tipo eMMC, non espandibili. Lo schermo è da 10 pollici, touch screen e compatibile con il pennino (incluso nel prezzo), con risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e luminosità di 400 nit.

Due le fotocamere incorporate: la frontale per le videochiamate è da 2 MP, mentre quella posteriore è da 8 MP. L’altoparlante è stereo, c’è il microfono e, ovviamente, il Chromebook è compatibile con l’assistente vocale Google Assistant. Come tutti i Chromebook certificati, poi, è presente il chip di sicurezza Titan C di Google.

Buona la batteria e, di conseguenza, anche l’autonomia. L’accumulatore è da 27 wattora, con ricarica a 45W tramite porta standard USB-C (l’alimentatore è incluso), per una durata media di 11 ore tra una carica e l’altra e con ben 45 minuti aggiuntivi con appena 15 secondi di ricarica.

Il tutto in appena mezzo chilo esatto di peso e meno di 1 centimetro di spessore (25,64×16,82×0,9 cm le dimensioni complessive).

Asus Chromebook Detachable CZ1: quanto costa

Asus Chromebook Detachable CZ1 è disponibile in Italia, sia sullo shop ufficiale di Asus che nei negozi, fisici e online, Amazon compreso.

Il prezzo è di 399 euro, incluso il pennino, la tastiera e il caricabatterie ed è molto interessante vista la qualità dei prodotti Asus e la scheda tecnica. Il prodotto si può comprare venduto e spedito da Amazon, con consegna garantita prima di Natale.

Asus Chromebook CZ1000 – Chromebook con tastiera detachable