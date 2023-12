Asus ExpertBook CX54 ufficiale: è il nuovo Chromebook Plus per lavorare

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Asus

Asus ha presentato ufficialmente il nuovissimo Asus ExpertBook CX54, il Chromebook Plus con una scheda tecnica davvero di altissimo livello. E tra i vari dettagli condivisi dal colosso della tecnologia, spicca certamente la presenza del nuovo processore Intel Core Ultra 5 che ha prestazioni forse addirittura eccessive rispetto alle potenzialità del sistema operativo di Google, per il quale non sono disponibili al momento molte app in grado di mettere alla frusta un processore di ultima generazione.

Asus ExpertBook CX54, per questo, sembra più pensato per le app del futuro che per quelle di oggi e, soprattutto, per le funzioni basate sull’intelligenza artificiale che Google inserirà in Chrome OS nei prossimi mesi e che, su questo Chromebook, potranno essere eseguite in locale senza rallentamenti.

Asus ExpertBook CX54: scheda tecnica

Asus ExpertBook CX54 ha un display con tecnologia antiriflesso da 14 pollici, con risoluzione WQXGA (2.560×1.600 pixel) e 500 nit di luminosità di picco.

Il processore scelto da Asus è un nuovissimo Intel Core Ultra 5 a cui si affiancano 8 o 16 GB di RAM e fino a 512 GB di archiviazione su SSD. La scheda video è una Intel Iris Xe integrata nel processore, una soluzione più che buona per assolvere a tutte le esigenze degli utenti in tema di produttività e, soprattutto, più che sufficiente per le specifiche richieste da ChromeOS.

Per quanto riguarda le porte ci sono due USB-A 3.2 Gen 2, due Thunderbolt 4 con supporto per i display esterni e power delivery, una porta HDMI, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm (microfono/cuffie) e un lettore microSD. Per quanto riguarda le opzioni di connettività abbiamo il WiFi 6E e il Bluetooth, anche se il produttore non ha specificato che versione.

Su questo Chromebook trovano posto anche una webcam da 8 MP, con otturatore scorrevole per garantire una maggiore privacy, uno speaker realizzato in collaborazione con Harman Kardon e un microfono che può essere utilizzato dall’utente anche per richiamare Google Assistant.

Altro dettaglio molto importante, la presenza di un Titan C Security Chip, un componente sviluppato appositamente per i Chromebook che ha il compito di proteggere i dati sensibili dell’utente e l’integrità del sistema.

La batteria è da 63 wattora con ricarica tramite USB-C a 45 watt. Il sistema operativo, ovviamente, è Chrome OS nella versione professionale Enterprise upgrade.

Presente, infine, la certificazione di grado militare US MIL-STD 810H che attesta la resistenza di questo notebooke alle temperature estreme (sia freddo che caldo), all’umidità, alla polvere, alla muffa, agli urti e a tutte quelle sollecitazioni esterne che potrebbero comprometterne l’integrità, inclusi addirittura i colpi di arma da fuoco.

Asus ExpertBook CX54: prezzo e disponibilità

Al momento il nuovo Asus ExpertBook CX54 non è ancora disponibile nel nostro paese ma il dispositivo ha fatto la sua comparsa sul sito americano di Asus che, pur non consentendo ancora l’acquisto, ha illustrato tutte le principali potenzialità del dispositivo e l’unica colorazione disponibile in futuro, chiamata Fog Silver.

Al momento il sito non riporta nemmeno il prezzo finale di questo Chromebook Plus ma, vista la scheda tecnica di fascia alta di cui sopra, sicuramente non sarà contenuto e, anzi, potrebbe superare tranquillamente i 1000 euro.