Asus ROG Strix G16, il notebook da gaming a un prezzo imbattibile

I notebook da gaming sono prodotti estremamente specifici che, oltre a un hardware dalle grandi potenzialità, integrano al loro interno diverse tecnologie per garantire la miglior esperienza di gioco possibile.

Chiaramente, comprare un device del genere equivale a una spesa decisamente importante e, seppur giustificata dalla qualità del prodotto, potrebbe scoraggiare le persone che, vedendo cifre troppo alte, potrebbero orientarvi verso altri dispositivi.

Ma per chi non vuole rinunciare ai propri videogiochi preferiti, la scelta più ovvia è andare su Amazon e scoprire tutte le incredibili offerte proposte dalla piattaforma, come quella per l’Asus ROG Strix G16, ad esempio, che può essere acquistato con uno sconto di ben 700 euro.

Asus ROG Strix G16: scheda tecnica

Asus ROG Strix G16 ha un display IPS LCD con tecnologia antiriflesso da 16 pollici, con risoluzione WQXGA (2.560×1.600 pixel), refresh rate a 165 Hz e tempo di risposta a 3 ms. Lo schermo è anche Validato Pantone, per una riproduzione del colore il più fedele possibile al mondo reale.

Il processore è un Intel Core i9 14900HX a cui si affiancano 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. La scheda grafica è una Nvidia GeForce RTX 4080. Una GPU di fascia alta ottima anche per il gaming e chiaramente per tutte quelle operazioni che richiedono una maggiore potenza di calcolo.

Tra le opzioni di connettività ci sono due porte USB-C 3.2 (Thunderbolt 4 e supporto DisplayPort), due USB-A 3.2, l’ingresso HDMI, l’ingresso LAN e il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). Per quanto riguarda le connessioni wireless abbiamo WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

Presenti anche un sistema di quattro speaker con tecnologia Smart Amplifier e certificati Dolby Atmos, i microfoni (compatibili con la ricerca vocale di Copilot) con cancellazione del rumore AI e una webcam HD.

La batteria è da 90 Wh con un’autonomia che, stando alle stime del produttore, dovrebbe durare per tutto il giorno (escludendo il gaming, ovviamente). Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Asus ROG Strix G16: l’offerta su Amazon

Asus ROG Strix G16 è un notebook dalle grandi potenzialità pensato principalmente per il gaming ma in grado di adattarsi facilmente a qualsiasi contesto dall’intrattenimento alla produttività.

Parliamo sicuramente di un prodotto di fascia alta, pensato per tutti coloro che hanno bisogno di un computer orientato verso le prestazioni e che, nonostante i prezzi non proprio contenuti di soluzioni del genere, non vogliono comunque scendere a compromessi.

Di listino per portare a casa questo notebook servono 3.199 euro ma, con le offerte Amazon, si scende a 2.499 euro (-22%, -700 euro), uno sconto davvero interessante che potrebbe davvero fare la gioia di molti.

