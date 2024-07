Audio Pro SP-1 e SP-3: sembrano faretti, ma sono speaker wireless

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Audio Pro ha presentato ufficialmente due nuovi prodotti della sua linea Business: l’SP-1 e l’SP-3 (in foto) due speaker sviluppati appositamente per gli uffici e le attività e per tutti gli ambienti commerciali che vogliono migliorare il proprio ambiente sonoro con un sistema audio potente, versatile e dal design elegante che si adatta facilmente a ogni situazione.

Ed è proprio in quest’ottica che vengono alla luce questi due speaker caratterizzati, chiaramente, da una buona resa sonora e da una grande semplicità nell’installazione che gli consente anche di adattarsi a supporti già esistenti, senza il bisogno di installarne di nuovi.

Entrambi sono già disponibili sul sito ufficiale di Audi Pro o distribuiti nel nostro paese da Exhibo.

Audio Pro SP-1: scheda tecnica e prezzo

Audio Pro SP-1 è uno speaker wireless con DSP (Digital Signal Processor) con design a scatola chiusa, caratterizzato da un amplificatore in classe D da 12 W e da un driver full range da 2,75 pollici. La risposta in frequenza va dagli 80 Hz fino a 20 kHz

Parliamo di un sistema audio praticamente Plug&Play, che può essere utilizzato sia wireless, tramite un protocollo di rete proprietario (con una portata che varia dai 20–100 m a seconda delle condizioni) o anche in configurazione cablata, collegando lo speaker tramite un cavo jack 3,5 mm a una qualsiasi sorgente audio disponibile.

Molto interessante anche il design: lo speaker che misura 100x100x155 mm , ha un peso di 840 grammi e una forma che ricorda quello di un faretto led che, grazie all’apposita staffetta, consente all’utente anche l’installazione su un sistema standard di illuminazione Rail Mount a binario elettrificato.

Il nuovo Audio Pro SP-1 è disponibile sul sito ufficiale del produttore in tre colorazioni differenti: bianco, nero e grigio che si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro. Il prezzo consigliato per il pubblico è di 439 euro.

Audio Pro SP-3: scheda tecnica e prezzo

Audio Pro SP-3, invece, è uno speaker wireless con DSP con due amplificatori in classe D da 25 W e con cassa bass reflex a 2 vie caratterizzata da un tweeter a cupola morbida da 0,75 pollici e un woofer da 4,5 pollici. La risposta in frequenza va dai 66 Hz fino a 22 kHz.

Anche l’SP-3 può essere utilizzato o in modalità wireless, tramite lo stesso protocollo di rete proprietario oppure anche in configurazione cablata utilizzando un cavo jack 3,5 mm e collegandolo a una qualsiasi sorgente audio.

Per quanto riguarda il design, questo modello ha dimensioni un po’ più importanti rispetto all’altro e misura 155x155x240 mm per un peso di 2,1 Kg. Speculare all’altro prodotto la forma simile a quello di un faretto led e, anche stavolta, l’utente può decidere di installare il device su un sistema Rail Mount a binario elettrificato.

Anche Audio Pro SP-3 è già disponibile sul sito ufficiale del produttore in due colorazioni differenti: bianco e nero al prezzo consigliato di 599 euro.