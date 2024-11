Audio Pro T3+ Jepson: nuova special edition per lo speaker Bluetooth

Fonte foto: Audio Pro

Audio Pro ha annunciato il lancio di una nuova special edition del diffusore della serie T3+ che segue di poche settimane il debutto di un’altra edizione limitata, T3+ Stone. Il nuovo modello si chiama Audio Pro T3+ Jepson e va ad arricchire la gamma del produttore.

Anche in questo caso, l’azienda ha collaborato con un artista per la realizzazione del modello. Il nuovo Audio Pro T3+, infatti, nasce dalla collaborazione con Mikael Jepson, chitarrista della band glam rock svedese The Ark, famosa per i costumi sgargianti e per uno stile che si riflette nell’edizione speciale dello speaker Bluetooth di Audio Pro.

Audio Pro T3+ Jepson: caratteristiche tecniche

La nuova versione di T3+ è facilmente riconoscibile: l’edizione Jepson ha una colorazione bianca ma tutti gli elementi che compongono il dispositivo sono proposti con tinte sgargianti, in pieno stile The Ark, che vanno dal viola al verde passando per l’azzurro della maniglia e fino ad arrivare all’arancione e al rosa, utilizzato per la parte dedicata ai controlli.

Dal punto di vista tecnico, invece, non ci sono particolari novità. Si tratta, infatti, di uno speaker con supporto al Bluetooth 4.0 e con una batteria integrata che garantisce fino a 30 ore di autonomia, secondo i dati forniti dall’azienda produttrice. Lo speaker è dotato di due tweeter da 20 mm e di un woofer da 90 mm.

Le dimensioni abbastanza compatte (115x215x135 mm) e il peso non eccessivo (2,1 chilogrammi), rendono il nuovo Audio Pro T3+ Jepson facile da trasportare. Tra gli input, oltre al Bluetooth, c’è anche un jack da 3,5 mm. Nella parte superiore, invece, ci sono alcuni tasti fisici per gestire il funzionamento del dispositivo e regolarne il volume. C’è anche un piccolo LED che permette di verificare il livello di carica residua della batteria.

Audio Pro T3+ Jepson: prezzo e disponibilità

Il nuovo Audio Pro T3+ Jepson sta per debuttare sul mercato: le vendite della nuova versione speciale dello speaker Bluetooth di Audio Pro prenderanno il via tra la metà e la fine di novembre. Al momento, non c’è ancora una data di lancio ufficiale. Maggiori dettagli dovrebbero essere divulgati dall’azienda tramite il suo sito ufficiale, da cui è possibile già effettuare il preordine.

Il prezzo di lancio sarà di 200 euro. Si tratta dello stesso prezzo a cui vengono attualmente proposti sia il modello base che le altre edizioni speciali dello speaker Bluetooth. Come per tutti i prodotti Audio Pro, anche il nuovo T+3 Jepson sarà distribuito e garantito in Italia da Exhibo.