JBL PSB-2, la nuova soundbar sarà presto disponibile anche in Italia

JBL ha presentato ufficialmente la Soundbar JBL PSB-2, un prodotto semplice e molto immediato, immaginato per un audio in-room in ambienti di dimensioni ridotte

JBL ha annunciato l’arrivo della nuova Soundbar JBL PSB-2, un device dalle dimensioni compatte e dal design semplice ed elegante¸ naturale evoluzione della precedente JBL PSB-1.

Un prodotto molto interessante, immaginato per garantire all’utente una semplicità estrema sia nell’installazione che nell’utilizzo, la scelta perfetta per chi ha bisogno di un sistema audio in-room destinato al settore contract (navi, alberghi, sale riunioni, attività commerciali ecc).

Soundbar JBL PSB-2: scheda tecnica

La JBL PSB-2 è una soundbar all-in-one con configurazione 2.0, composta da due tweeter a cupola morbida da 19 mm, quattro woofer a bassa frequenza da 51 mm e un amplificatore in classe D da 20 W per canale. La risposta in frequenza va dai 100 Hz fino ai 20 kHz,per una buona resa sonora con bassi profondi e alti cristallini.

Tra le particolarità di questo prodotto troviamo la tecnologia di beamforming avanzata che permette a questa soundbar di dirigere il suono verso una specifica area di ascolto, limitando minimo la dispersione sonora; la soluzione ideale insomma per migliorare il comparto audio di ambienti come stanze d’albergo, sale riunioni e aule scolastiche, riducendo al minimo il disturbo per le altre persone che non sono nella stessa stanza.

Oltre a questo, parliamo anche di un device dal funzionamento davvero intuitivo e, una volta effettuato il collegamento, non resta che premere il singolo pulsante che permette di selezionare facilmente l’audio in ingresso e ascoltare i propri contenuti preferiti senza troppe difficoltà.

Per quanto riguarda le connessioni sulla JBL PSB-2 ci sono due HDMI (una per l’input e una per l’output con ARC) e una porta USB-C da utilizzare solo per la manutenzione. Per le connessioni wireless c’è il Bluetooth 5.3.

Infine, parlando del design questa soundbar ha dimensioni estremamente contenute (90x897x63 mm) per un peso di appena 2 Kg, caratteristiche che, insieme a un’installazione davvero intuitiva (a parete o a soffitto), permettono a questo device di adattarsi facilmente a qualsiasi esigenza, rendendolo l’ideale anche per ambienti dalle dimensioni ridotte.

Soundbar JBL PSB-2: prezzo e disponibilità

La Soundbar JBL PSB-2 in Italia è distribuita da Exhibo e sarà disponibile a partire da Gennaio 2025. Sconosciuti, al momento, i dettagli sul prezzo ma sappiamo che negli Stati Uniti viene venduta a 314,05 dollari che al cambio attuale corrispondono a 300,08 euro, è probabile dunque che anche nel nostro paese questo device vada a occupare proprio questa fascia di prezzo.