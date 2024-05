Voxa è la nuova piattaforma di streaming specializzata in audiolibri: ecco come funziona e quanto costa il servizio

Fonte foto: Shutterstock

Il settore delle piattaforme di streaming ha un nuovo concorrente: arriva ufficialmente sul mercato italiano la nuova piattaforma Voxa, specializzata in audiolibri e in ebook. Il servizio è già accessibile agli utenti e propone una libreria di oltre 100 mila titoli, da ascoltare in streaming, tramite le app per Android e iOS oltre che tramite il sito web ufficiale, voxa.it.

La piattaforma, inoltre, intende investire oltre 2 milioni di euro nel corso dei prossimi sei mesi per rafforzare la sua presenza in Italia e, quindi, per garantire un catalogo ancora più ricco di titoli in italiano. Voxa ha confermato di aver stretto accordi con importanti gruppi editoriali italiani, come Mondadori e GEMS, e che si prepara ad aprire nuovi studi di registrazione in Italia, in modo da poter realizzare contenuti esclusivi da distribuire sul nostro mercato.

Come funziona Voxa

Il meccanismo di funzionamento di Voxa è molto semplice: il servizio di streaming mette a disposizione un catalogo di contenuti composto da oltre 100 mila titoli tra audiolibri e ebook. Gli utenti possono attivare un abbonamento e accedere a tutti i contenuti in streaming. Il catalogo è strutturato con un sistema di categorie, proprio come una biblioteca, in modo da semplificare anche la scoperta di nuovi titoli.

Alla registrazione, inoltre, Voxa chiede all’utente di indicare i temi preferiti, in modo da poter offrire consigli personalizzati su audiolibri da ascoltare e ebook da leggere. Gli utenti possono anche sfruttare la sezione La Mia Libreria, per archiviare e organizzare i contenuti preferiti, creare elenchi di contenuti da leggere o da ascoltare e migliorare l’esperienza d’uso del servizio.

Quanto costa Voxa

Il catalogo di Voxa è accessibile tramite un abbonamento, senza vincoli. Il costo è di 9,99 euro al mese ma, in occasione del lancio, è prevista una promozione speciale che consente di beneficiare di una prova gratuita di 7 giorni e di un prezzo scontato a 1,99 euro al mese per 4 mesi.

E’ disponibile anche un abbonamento annuale, denominato Family Pack, da 79,99 euro per 12 mesi (equivalente a 6,66 euro al mese). Anche per quest’abbonamento è disponibile una prova gratuita di 7 giorni. Family Pack consente l’uso dell’abbonamento su 5 dispositivi invece che su 2 dispositivi.

Voxa ha confermato anche l’arrivo di un abbonamento dedicato esclusivamente agli ebook (consultabili tramite le app e il sito web; per non c’è il supporto agli e-reader). Al momento, non è stato confermato il prezzo di tale abbonamento che sarà disponibile nel corso dei prossimi mesi. In arrivo, c’è anche un programma per invitare amici a iscriversi alla piattaforma e ottenere vantaggi aggiuntivi.