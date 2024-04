Fonte foto: Beats

I prodotti per l’audio a marchio Beats sono tra i più apprezzati dai consumatori, perché capaci di coniugare un’ottima resa sonora e una grande efficienza. Sono perfetti, insomma, per soddisfare anche gli ascoltatori più esigenti, quelli che cercano prodotti di qualità e non vogliono scendere a compromessi.

Del resto, parliamo di un’azienda che è parte del gruppo Apple che è solita offrire ai suoi affezionatissimi utenti solamente dispositivi di grande pregio, seppur non sempre con prezzi accessibili.

Tra gli auricolari più apprezzati ci sono i Beats Studio Buds+, cuffiette di fascia medio-alta che grazie alle offerte su Amazon possono essere acquistati a un prezzo davvero interessante che scende sotto i 150 euro.

Beats Studio Buds Plus – Auricolari in-ear – Cancellazione Attiva del Rumore e Audio spaziale

Beats Studio Buds+: scheda tecnica

Le Beats Studio Buds+ sono auricolari true wireless in-ear con il "+" che sta a indicare un’evoluzione rispetto al modello precedente con microfoni più efficienti, un nuovo sistema di ventilazione acustica e un trasduttore a due strati sviluppato per garantire una resa sonora impeccabile in ogni situazione, dalla musica alle telefonate.

Queste cuffie hanno la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) che, sfruttando i microfoni in dotazione e gli algoritmi di Beats, garantisce un ottimo isolamento dai rumori ambientali. Idem per la Modalità Trasparenza che, invece, permette all’utente di percepire ciò che lo circonda senza il bisogno di togliersi le cuffiette, voci incluse.

Per le telefonate Beats ha usato i nuovi e più efficienti microfoni e un sofisticato sistema per il rilevamento della voce per migliorare le conversazioni e garantire una resa sonora chiara e cristallina anche in ambienti non particolarmente silenziosi.

Le cuffiette sono compatibili anche con l’audio spaziale che, con i dispositivi compatibili, è in grado di simulare un sound tridimensionale, per un’esperienza di ascolto immersiva e avvolgente.

Per collegare il device al proprio smartphone (Android o iOS) si utilizza il Bluetooth 5.2 con funzioni di fast pairing che permette di accoppiare le cuffie a qualsiasi device in modo facile e veloce.

Sulle Beats Studio Buds+ non mancano, naturalmente, i controlli touch che aiutano l’utente a gestire la riproduzione musicale e a rispondere o riagganciare alle chiamate sfiorando l’area sensibile al tocco sulle cuffiette e senza, quindi, dover prendere in mano il telefono.

L’autonomia dichiarata è di circa 5 ore di riproduzione musicale (con ANC attivo), che sale fino a 8 ore disattivando la cancellazione del rumore. Con l’apposita custodia di ricarica l’autonomia arriva a circa 22 ore di ascolto. Caricando il device per appena 5 minuti, si ottiene un’altra ora di riproduzione aggiuntiva.

Presente, infine, la certificazione IPX4, che attesta la resistenza dei soli auricolari agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni e al sudore.

Beats Studio Buds+: l’offerta su Amazon

I Beats Studio Buds+ sono un prodotto di fascia medio-alta, ottimo per tutti coloro che cercano un device con una buona resa sonora anche in ambienti molto rumorosi e una grande autonomia.

Di listino per acquistare queste cuffie servono 199,95 euro ma grazie all’ottima offerta Amazon si scende a 149 euro (-25%, -50,95 euro) uno sconto davvero da non sottovalutare, che rende un po’ più accessibili questi ottimi auricolari.

Beats Studio Buds Plus – Auricolari in-ear – Cancellazione Attiva del Rumore e Audio spaziale