Jabra Elite 7 Active, con le offerte su Amazon il prezzo è irresistibile

I Jabra Elite 7 Active sono auricolari in-ear efficienti e robusti, ottimi anche per gli sportivi. Per le prossime ore si possono acquistare in offerta su Amazon

Tra i prodotti più apprezzati dagli utenti su Amazon ci sono gli auricolari Jabra Elite 7 Active, le cuffie in-ear dell’azienda danese che si rivolgono agli sportivi e a chi ha bisogno di un paio di auricolari solidi ed resistenti. Il tutto, naturalmente, senza dimenticare una buona resa sonora e l’efficiente modalità di cancellazione attiva del rumore, sviluppata dall’azienda produttrice.

Con le offerte sul celebre e-commerce, è possibile acquistare questo prodotto a poco più di 100 euro un’occasione davvero irripetibile per tutti coloro che cercano un paio di cuffie di buona fattura garantite da uno dei brand più affidabili del settore.

Jabra Elite 7 Active: scheda tecnica

Le Jabra Elite 7 Active sono cuffiette in-ear con driver dinamici da 6 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Tra le funzioni di questi auricolari non manca la modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC) che, utilizzando i microfoni posti sul device, è in grado di abbattere il rumore intorno all’utente. Stesso discorso per la modalità Trasparenza (chiamata da Jabra HearThrough) che permette di indossare le cuffie ma senza perdere la percezione di ciò che c’è intorno, incluse le voci che possono essere ascoltate anche senza dover togliere le cuffie.

Utilizzando i 6 microfoni MEMS e gli algoritmi sviluppati dall’azienda danese, le Jabra Elite 7 Active garantiscono la cancellazione del rumore anche per le chiamate con conversazioni chiare e cristalline anche in ambienti molto rumorosi. Inoltre con la rete SAATI Acoustex antivento il device riduce anche le interferenze dovute al rumore del vento.

Collegando gli auricolari al proprio smartphone (tramite Bluetooth 5.2) si può utilizzare l’applicazione Jabra Sound+ (compatibile con Android e iOS) che permette agli utenti di regolare le impostazioni di cui sopra e di accedere alle funzioni per l’equalizzazione. Sempre dall’applicazione si possono configurare gli assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Siri, che consentono di utilizzare le cuffie con i comandi vocali.

Non mancano nemmeno i controlli touch, da utilizzare per gestire la riproduzione musicale o per rispondere e riagganciare alle chiamate, senza il bisogno di prendere lo smartphone.

L’autonomia dichiarata è di circa 8 ore per i soli auricolari (con ANC attivato). Utilizzando anche la custodia di ricarica si sale fino a 30 ore. Inoltre, caricando il device per 5 minuti si ottiene un’ora aggiuntiva di riproduzione musicale.

Infine le Jabra Elite 7 Active sono ottime anche per gli sportivi, grazie alla certificazione IP57 che attesta la loro resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua e di sudore e alla tecnologia ShakeGrip, la particolare forma del device che garantisce una perfetta aderenza all’orecchio anche durante il movimento.

Jabra Elite 7 Active: l’offerta Amazon

Jabra Elite 7 Active sono auricolari di buona fattura, resistenti a qualsiasi sollecitazione esterna, e molto versatili, da utilizzare in totale tranquillità in qualsiasi situazione dalla vita di tutti i giorni fino ad arrivare all’attività sportiva e senza la paura di rompere o bagnare il dispositivo.

Di listino queste cuffiette costano 179,99 euro ma, grazie alle offerte Amazon si possono acquistare le Jabra Elite 7 Active a 119,99 euro (-33%, -60 euro), uno sconto assolutamente da non sottovalutare.

