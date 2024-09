Jabra Elite 8 Active: tanta qualità e 20% di sconto su Amazon per gli auricolari Bluetooth

Fonte foto: Jabra

Le Jabra Elite 8 Active sono delle ottime cuffie true wireless di tipo in-ear, con tante funzionalità, a partire dalla cancellazione attiva del rumore, e adatte per l’uso nella vita di tutti i giorni oltre che durante l’allenamento, anche grazie a un’autonomia elevata.

Sfruttando la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, le cuffiette di Jabra sono ora acquistabili al prezzo scontato di 159,99 euro, con un taglio del 20% rispetto al prezzo consigliato e con la possibilità, per gli utenti Amazon selezionati, di poter completare l’acquisto anche in 5 rate.

Jabra Elite 8 Active: scheda tecnica

Le Jabra Elite 8 Active sono degli auricolari in-ear che possono collegarsi via Bluetooth 5.3 a smartphone, tablet, computer e altri dispositivi. Le cuffie possono sfruttare il Bluetooth Multipoint, per collegarsi a 2 dispositivi in contemporanea e passare da un dispositivo a un altro in modo rapido e senza la necessità di effettuare un nuovo accoppiamento.

Inoltre le Jabra Elite 8 Active sono compatibili anche con il collegamento rapido Fast Pair, con dispositivi Android, e Swift Pair, con dispositivi Windows.

Si tratta di cuffie true wireless di fascia alta, che permettono agli utenti di utilizzare le funzionalità per la cancellazione attiva del rumore (ANC), con modalità Hear Through, attivabile per poter ascoltare i suoni ambientali, e un sistema di 6 microfoni per la cancellazione del rumore anche durante le chiamate e, quindi, per un audio sempre chiaro.

Gli auricolari sono dotati di audio spaziale Dolby Audio e possono garantire un’autonomia elevata, con 8 ore di utilizzo con una sola carica mantenendo attiva la ANC (si sale a14 ore disattivando la cancellazione del rumore). Grazie alla carica aggiuntiva della custodia, gli auricolari possono arrivare a 56 ore di autonomia (senza le funzionalità per la cancellazione del rumore). Il device è compatibile anche con la ricarica rapida.

Il funzionamento degli auricolari può essere personalizzato tramite l’app Jabra Sound+. Gli auricolari hanno la certificazione IP68 (la custodia è, invece, certificata IP54) e soddisfano gli standard militari MIL-STD-810h e sono dunque in grado di resistere a temperature estreme, sollecitazioni esterne di qualsiasi natura, la polvere e l’acqua a anche in caso di immersioni.

Jabra Elite 8 Active: l’offerta su Amazon

Le Jabra Elite 8 Active sono disponibili sul mercato con un prezzo di listino di 199,99 euro. Grazie alla nuova offerta in corso su Amazon, però, il prezzo delle cuffie true wireless di Jabra è ridotto del 20%. In questo modo, è possibile completare l’acquisto con una spesa ridotta a 159,99 euro.

Le cuffie sono vendute direttamente da Amazon ed è possibile optare anche per il pagamento in 5 rate, con carta di debito e senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati all’utilizzo di questa tipologia di pagamenti.

