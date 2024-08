Jabra Elite 3 Active, ottimi auricolari in super offerta

I Jabra Elite 3 Active sono auricolari di fascia alta, sviluppati per gli sportivi e per chi cerca un sistema audio di qualità. Su Amazon sono in super offerta

Fonte foto: JAbra

Acquistare un paio di auricolari di fascia alta può essere piuttosto dispendioso e per chi non vuole proprio rinunciare a una resa sonora di qualità, la scelta più ovvia è quella di scegliere un dispositivo di precedente generazione.

Le offerte su Amazon non mancano di certo e tra le varie opzioni ci sono gli auricolari Jabra Elite 3 Active, un prodotto ottimo anche per gli sportivi che, grazie a ottimi materiali e alla restistenza alla polvere e all’acqua, possono utilizzarli senza temere di romperli.

Per le prossime ore il prezzo scende sotto i 50 euro e con uno sconto del genere, è davvero difficile resistere alla tentazione di acquistarne un paio.

Jabra Elite 3 Active: scheda tecnica

Le Jabra Elite 3 Active sono cuffiette in-ear con driver dinamici da 6 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz.

Con la cancellazione attiva del rumore (ANC) gli auricolari sono in grado di utilizzare i quattro microfoni MEMS in dotazione e gli algoritmi sviluppati dall’azienda danese, per eliminare il rumore ambientale, isolando l’utente da ciò che lo circonda.

Stessa cosa per la modalità Trasparenza (chiamata modalità HearThrough) che, però, consente di percepire comunque l’ambiente circostante, permettendo all’utente di ascoltare i rumori esterni (voci incluse) senza il bisogno di togliere le cuffiette dalle orecchie.

Utilizzando sempre i microfoni MEMS, agli algoritmi di riduzione del rumore in chiamata e alla rete SAATI Acoustex antivento, queste cuffie garantiscono un’ottima resa sonora anche per le chiamate, con voci nitide e un buon abbattimento dei rumori di fondo.

Collegando le Jabra Elite 3 Active allo smartphone, tramite il Bluetooth 5.2 (con Google Fast Pair) è possibile utilizzare l’app Jabra Sound+ (disponibile su Android e iOS) per gestire le funzionalità appena descritte, regolare l’equalizzatore e scaricare gli aggiornamenti del firmware. Sempre dall’app è possibile selezionare l’assistente vocale, scegliendo tra Alexa, Google Assistant e Siri,

Per quanto riguarda l’autonomia Jabra garantisce 6 ore di riproduzione musicale con ANC disattivata, che salgono a circa 24 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Inoltre, con una ricarica di appena 10 minuti è possibile ottenere un’ora aggiuntiva di riproduzione musicale.

Presente anche la certificazione IP55, che attesta la resistenza dei soli auricolari alla polvere e ai getti d’acqua da qualsiasi direzione, cosa che li rende l’ideale soprattutto per gli sportivi che possono utilizzarli durante gli allenamenti senza paura di danneggiarli col sudore.

Jabra Elite 3 Active: l’offerta Amazon

Di listino per portare a casa le Jabra Elite 3 Active servono 99,99 euro, tuttavia, grazie alle offerte Amazon il prezzo scende a 49,99 euro (-50%, -50 euro), uno sconto interessante che rende un po’ più semplice portare a casa un ottimo paio di auricolari wireless.

