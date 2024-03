Fonte foto: Amazon

Moltissimi utenti hanno scoperto, negli ultimi anni, la comodità di indossare gli auricolari per ascoltare la propria musica, o per fare telefonate, completamente a mani libere e nella massima privacy. Di conseguenza il mercato è stato letteralmente inondato da centinaia di modelli, di ogni prezzo e dalla qualità a volte ottima e a volte pessima.

Per un buon paio di cuffiette wireless per uso generico, di una buona marca, oggi bisogna spendere circa 100 euro. Una cifra che per alcuni potenziali acquirenti è eccessiva, ma c’è sempre la soluzione: un buon paio di cuffiette con un’ottima offerta Amazon.

Offerta come quella in corso su JBL TUNE 230NC, auricolari in-ear con un’ottima resa sonora e tante funzioni da utilizzare nella vita di tutti i giorni, come la Cancellazione attiva del rumore, la modalità Trasparenza e la cancellazione del rumore in chiamata.

Decisamente un prodotto di qualità, che arriva in super offerta su Amazon con uno sconto del 50% sul prezzo finale, un’occasione irripetibile per portare a casa un ottimo device ma senza spendere una cifra spropositata.

JBL TUNE 230NC– Auricolari in-ear – ANC, Ambient Aware e TalkThru

JBL TUNE 230NC: scheda tecnica

Le JBL TUNE 230NC sono cuffiette in-ear, hanno driver dinamici da 6 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Questi auricolari hanno la cancellazione attiva del rumore (ANC) che, grazie ai microfoni in dotazione, consente all’utente di eliminare completamente il rumore ambientale. Con la modalità Ambient Aware, invece, è possibile percepire i suoni circostanti così da utilizzare le cuffiette in sicurezza anche quando si sta fuori casa, senza perdere la cognizione di ciò che accade intorno.

Molto interessante anche la modalità TalkThru, che permette a chi indossa gli auricolari di ascoltare le voci delle altre persone e conversare con loro senza il bisogno di toglierli.

Non manca nemmeno la cancellazione del rumore in chiamata che garantisce conversazioni chiare anche in ambienti molto rumorosi, inoltre con la funzione VoiceAware è possibile anche regolare il volume della propria voce in cuffia.

L’autonomia dichiarata dei soli auricolari è di 8 ore, mantenendo attiva la cancellazione del rumore. Spegnendo l’ANC, si arriva a 10 ore, mentre utilizzando anche la custodia di ricarica, si sale fino a 40 ore.

Presente infine la certificazione IPX4 che attesta la resistenza di questo prodotto agli spruzzi d’acqua.

JBL TUNE 230NC: l’offerta Amazon

Le JBL TUNE 230NC sono un prodotto di buona fattura, che si adatta facilmente a tutte le esigenze degli utenti, sia per chi passa molte ore fuori casa e ha bisogno di auricolari con una grande autonomia e sia per gli sportivi che, invece, cercando un dispositivo robusto e resistente.

Il prezzo di listino è di 99,99 euro ma con le offerte su Amazon si scende fino a 49,99 euro (-50%, -50 euro) uno sconto notevole e assolutamente da non sottovalutare.

