Samsung Galaxy Buds FE, con l'offerta Amazon sono un vero affare

Acquistare un paio di auricolari low-cost vuol dire, generalmente, cedere a qualche compromesso, optando per un prodotto semplice e funzionale ma che, per ovvie ragioni, deve rinunciare a qualcosa, come la cancellazione attiva del rumore, ad esempio.

Fortunatamente, però, non tutti i produttori la pensano in questo modo e sul mercato ci sono ottime alternative per chi vuole un device di qualità ma senza doversi necessariamente accontentare. È il caso delle Samsung Galaxy Buds FE, che incarnano perfettamente la ben nota qualità dei prodotti del colosso sudcoreano, garantendo agli utenti tante funzioni interessanti e un prezzo davvero accessibile.

Grazie alle offerte su Amazon, infatti, queste cuffie costano poco meno di 70 euro e uno sconto così rappresenta un’occasione da cogliere al volo.

Samsung Galaxy Buds FE: scheda tecnica

Le Samsung Galaxy Buds FE sono cuffie in-ear con driver dinamici da 6,5 mm e con Cancellazione attiva del rumore (ANC) che, tramite i microfoni in dotazione (3 su ogni auricolare) e i sofisticati algoritmi del colosso sudcoreano, permette all’utente di isolarsi completamente dai rumori ambientali. Idem per la modalità Ambient sound (la modalità Trasparenza) che invece consente di percepire i suoni circostanti, voci incluse, anche senza togliere le cuffie dalle orecchie.

Per regolare le impostazioni di cui sopra, si possono connettere le cuffiette a uno smartphone compatibile (utilizzando Bluetooth 5.2) e scaricare l’app Galaxy Wearable che, tra le altre cose, permette anche di accedere alla funzione Smarrito per ritrovare gli auricolari in caso di furto o smarrimento.

Sempre tramite app, se ci si allontana dal raggio di azione del Bluetooth, si può ricevere una notifica per non uscire mai di casa senza le proprie Samsung Galaxy Buds FE.

Tra le altre particolarità troviamo anche un’area sensibile al tocco, che l’utente può utilizzare per rispondere o riagganciare alle chiamate, oppure per gestire la riproduzione musicale. E la piena compatibilità con l’assistente vocale Bixby, che consente di utilizzare le varie funzioni tramite i comandi vocali.

Trova posto sul device anche un sensore di prossimità che rileva quando le cuffie vengono allontanate dalle orecchie, mettendo automaticamente in pausa la riproduzione.

L’autonomia con ANC disattivato è di 8,5 ore per i soli auricolari, con la possibilità di arrivare fino a 30 ore utilizzando anche la custodia di ricarica. Attivando le funzionalità per la cancellazione del rumore si arriva a 6 ore per le cuffie e a 21 ore per la custodia.

Infine, merita una menzione a parte il design, con queste cuffie che hanno le "Wing Tip", una forma leggermente allungata (fatta ad ala, appunto) che si adatta alla forma dell’orecchio, per un maggiore comfort e una migliore stabilità.

Samsung Galaxy Buds FE: l’offerta su Amazon

Le Samsung Galaxy Buds FE sono gli auricolari low-cost del colosso sudcoreano, un prodotto perfetto per chi è in cerca di un sistema per l’audio semplice ed efficiente, con molte delle funzioni già viste sui modelli di fascia superiore ma disponibili a un prezzo più accessibile.

Per acquistare queste cuffie servono 109 euro ma, grazie all’offerta Amazon si scende fino a 67,56 euro (-38%, -41,44 euro) e a questo prezzo sono un vero affare.

