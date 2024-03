Samsung Galaxy Buds2 Pro, con un'offerta del genere è impossibile resistere

Fonte foto: Amazon

Tra le moltissime cuffiette di fascia alta sul mercato spiccano sicuramente le Samsung Galaxy Buds2 Pro, l’attuale punto di riferimento del colosso sudcoreano della tecnologia, sviluppate per gli utenti che hanno bisogno di un prodotto di qualità che garantisca una resa sonora impeccabile.

Oltre a questo, non mancano tante funzioni per sfruttare al meglio i vari device a marchio Samsung, come: l’Audio in alta definizione, la Cancellazione attiva del rumore e 360 Audio Intelligent (audio spaziale).

Con le offerte su Amazon questi auricolari sono disponibili a un prezzo mai visto, che scende sotto i 130 euro. Un’occasione irripetibile che non può passare inosservata.

Samsung Galaxy Buds2 Pro – Auricolari in-ear – Compatibili con codec Seamless

Samsung Galaxy Buds2 Pro: scheda tecnica

Samsung Galaxy Buds2 Pro sono auricolari in-ear con driver dinamici da 10 mm e tweeter da 5 mm.

Il device è compatibile con l’audio in alta definizione (24 bit/48 kHz) e, grazie al codec proprietario Seamless, con i prodotti certificati Hi-Res audio. Presente anche la funzione 360 Audio Intelligent per utilizzare l’audio spaziale (coi dispositivi compatibili) per una resa sonora ancora più coinvolgente.

Tra le altre caratteristiche, non manca la Cancellazione attiva del rumore (ANC) che, grazie ai microfoni a bordo delle cuffie e gli algoritmi sviluppati da Samsung, consente di isolare l’utente da tutto ciò che lo circonda. La modalità Ambient sound, invece, è la classica modalità Trasparenza con Voice Detect, che permette comunque di percepire i suoni ambientali, voci incluse, senza togliere le cuffie dalle orecchie.

Tramite Bluetooth 5.3 è possibile connettere le cuffie all’app Galaxy Wearable (disponibile solo per Android) e personalizzare tutte le funzionalità di cui sopra, accedere all’equalizzatore e alla funzione Smarrito per trovare i propri auricolari in caso di furto o smarrimento. Inoltre, con la tecnologia Auto Switch si può passare rapidamente tra i vari device a marchio Samsung, senza grosse difficoltà

Non manca nemmeno un’area sensibile al tocco che l’utente può utilizzare per gestire la riproduzione dei contenuti e rispondere alle chiamate. Presente anche un sensore di prossimità che rileva quando il dispositivo viene sfilato dall’orecchio, mettendo automaticamente in pausa la riproduzione.

L’autonomia stimata per gli auricolari è di 5 ore (con ANC attivato) che può salire a 18 ore se si utilizza anche l’apposita custodia di ricarica.

Infine è presente la certificazione IPX7 che attesta la resistenza dei soli auricolari all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: l’offerta su Amazon

I Samsung Galaxy Buds2 Pro sono auricolari di fascia alta, destinati agli utenti che cercano un dispositivo con una resa sonora di qualità da integrare alla perfezione con tutti i vari device dell’ecosistema Samsung.

Il prezzo di listino è di 229 euro, ma con gli sconti su Amazon si scende fino a 129 euro (44%, -100 euro), un’occasione irripetibile per acquistare un prodotto di qualità a un prezzo molto interessante

