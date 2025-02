Battaglia a colpi di canzoni k-pop: ecco lo show Kpopped

Fan e appassionati di k-pop, e non solo, a rapporto: sta per uscire in streaming lo show musicale definitivo. Ideato dal leggendario executive producer Lionel Richie e da Miky Lee, e prodotto da CJ ENM ed Eureka Productions, Kpopped si presenta come una song battle collaborativa, cioè una sfida a colpi di canzone che unisce Oriente e Occidente nel segno del k-pop, cioè il popolarissimo pop coreano. È un’unione rappresentata anche dai due conduttori dello show: la rapper statunitense Megan Thee Stallion e il cantautore sudcoreano PSY.

Diventato un fenomeno globale con la sua canzone Gangnam Style, PSY ha contribuito a portare il k-pop oltre i confini della Corea del Sud. Non poteva che esserci lui, dunque, a co-condurre uno show dedicato a questo genere.

Al suo fianco c’è la già citata cantante e produttrice esecutiva Megan Thee Stallion, che ha raggiunto il successo nel 2019 con il singolo Hot Girl Summer ft. Nicki Minaj e Ty Dolla Sign. Suo è anche il singolo Savage, uscito nel 2020.

