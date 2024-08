I più attesi film di animazione che vedremo su Netflix nel 2025

Quest’estate Inside Out 2 ha rubato la scena. Il nuovo film Disney e Pixar (che è uscito in Italia il 19 giugno) ha infatti conquistato il pubblico italiano con un incasso di oltre 17 milioni di euro, registrando la migliore apertura di sempre per un film d’animazione. Restando su questo fronte, però, ci sono diverse novità in arrivo prossimamente sulle principali piattaforme di streaming.

Su Netflix in particolare i film di animazione attesi per il 2025 sono parecchi: ecco una selezione dei più interessanti da tenere d’occhio.

Con le voci di Simu Liu e Craig Robinson, il film di animazione In Your Dreams è un’avventura comica, ma anche emozionante, con protagonista la dodicenne Stevie e suo fratello più piccolo, Elliot, che ha otto anni.

I due bambini riescono in un’impresa incredibile: viaggiare nei paesaggi fantastici dei loro stessi sogni. Tra simpatici pupazzi di pezza e cibi zombie, i due bambini proveranno a realizzare il loro desiderio più grande: avere una famiglia perfetta.

L’uscita su Netflix è prevista per il 2025, ma la data esatta non è ancora nota.

IN YOUR DREAMS got some brand new information last night at Next on Netflix: Animation.

Sadly, it's been pushed back to release in 2025 but Craig Robinson and Simu Lui have been confirmed to lend their voices.

More: https://t.co/9kGnxIw348 pic.twitter.com/9wKWZTTLw7

— What's on Netflix (@whatonnetflix) June 7, 2024