Becoming Maestre: premio David e Netflix insieme per le donne nel cinema

L’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e Netflix puntano sui talenti femminili nel mondo del cinema. Per fare ciò hanno ideato il nuovo progetto "Becoming Maestre – un trampolino di lancio per una nuova generazione di professioniste nel cinema e nella serialità".

L’obiettivo è individuare i migliori talenti femminili legati al mondo della regia, della direzione della fotografia, ma anche del montaggio e del suono. Si vuole offrire un percorso in cui le donne selezionate possono affinare le loro conoscenze e competenze. Quattro di loro riceveranno una proposta di lavoro per la realizzazione di un film o una serie tv in cui è coinvolta anche la piattaforma Netflix. Si tratta di un’opportunità enorme per ridurre il gender gap che caratterizza molti settori, tra cui quello televisivo e cinematografico. Le candidature partono il 23 giugno 2021 e devono essere inviate esclusivamente online nella piattaforma ufficiale.

Becoming Maestre: chi può partecipare

Possono partecipare tutte le donne under 35 che desiderano lavorare nel mondo del cinema e in particolare vogliono fare carriera nelle seguenti mansioni: registe, direttrici della fotografia, montatrici, montatrici del suono e/o foniche di mix.

Becoming Maestre: come partecipare

Le interessate possono inviare la domanda sulla piattaforma ufficiale di Becoming Maestre. Le candidature verranno esaminate da una giuria d’eccezione composta da maestre e maestri del settore cinematografico: Daniela Bassani, Luca Bigazzi, Esmeralda Calabria, Francesca Comencini, Ivan Cotroneo, Daria D’Antonio, Walter Fasano, Francesco Tumminello, Piera Detassis e Francesca Cima.

Tinny Andreatta, Vice Presidente delle Serie Originali italiane di Netflix ha espresso tutta la sua soddisfazione per il progetto:

"Veder partire Becoming Maestre oggi ci riempie di grande gioia e siamo estremamente felici di aver concepito e sviluppato questo progetto insieme ad Accademia del Cinema Italiano che, con la sua presidente, si fa da tempo portavoce della necessità e dell’importanza di sostenere e dare spazio alle voci e al talento femminili nella nostra industria.

Molti dei professionisti che compongono la giuria saranno anche mentori durante il percorso formativo.

Becoming Maestre: cosa prevede la formazione

La giuria selezionerà 20 donne, 5 per ogni ambito professionale, che accederanno a un percorso di sei mesi. Il percorso è formato da tutoraggio individuale, workshop di gruppo, dove sarà possibile imparare e migliorare le competenze del proprio ambito professionale, grazie all’aiuto di maestri e maestre d’eccezione. Ci saranno poi delle masterclass collettive che permetteranno di fare pratica sui mestieri che caratterizzano la filiera del cinema. Infine, il programma include delle sessioni di coaching che permetteranno alle allieve di raffinare skill complementare, come la capacità di lavorare in gruppo o il problem solving.

Oltre ai maestri e alle maestre verranno coinvolti anche grandi professionisti e personaggi del cinema italiani e internazionali.

Alla fine del percorso verranno selezionate quattro donne, una per ogni ambito professionale, a cui verrà fatta una proposta di lavoro come assistente in una serie o un film che coinvolge Netflix.