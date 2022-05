Benvenuti a Eden: di cosa parla la novità Netflix

Le novità su Netflix non finiscono mai e ce n’è una in arrivo decisamente succosa: una serie spagnola di genere thriller e teen drama, i cui giovani protagonisti partecipano a una festa su un’isola, con conseguenze inaspettate. Parliamo di Benvenuti a Eden, creata da Joaquín Górriz e Guillermo López.

Bienvenidos a Edén, questo il titolo originale, sarà disponibile fra pochi giorni sulla piattaforma di streaming. Il titolo gioca volutamente con l’idea dell’Eden, ovvero del paradiso terrestre: i giovani protagonisti, infatti, vengono invitati a partecipare a un’esperienza che, a partire dal luogo in cui si tiene, sembra davvero meravigliosa, perfetta. Ma non è tutto oro quel che luccica: anche il paradiso ha dei lati oscuri? Per saperlo non resta che aspettare l’esordio della serie tv, nel cui cast tra l’altro c’è anche la cantante Ana Mena, che ha partecipato al Festival di Sanremo 2022.

Di cosa parla Benvenuti a Eden

Cinque giovani ragazzi e ragazze, tutti di bella presenza e particolarmente attivi sui social, ricevono un invito misterioso per partecipare a una festa e a una “esperienza immersiva" decisamente esclusiva: si terrà infatti su un’isola segreta.

Le premesse sono entusiasmanti, ma la situazione prende a un certo punto una piega inaspettata. Nel teaser trailer recentemente distribuito da Netflix si vedono infatti i giovani partecipare alla festa sull’isola organizzata da un marchio chiamato Edén: è notte, sono all’aperto e stanno ballando, vicinissimi, al ritmo di una musica martellante e sotto l’evidente effetto sempre più intenso di qualche sostanza stupefacente o dell’alcol.

Al mattino dopo, l’isola – che solo poche ore prima era affollatissima, tra dj set, cubiste e piste da ballo – sembra però deserta. Come rivela più dettagliatamente il secondo trailer ufficiale, i cinque protagonisti scoprono presto che in realtà, a festa conclusa, l’esperienza a cui sono stati invitati continua con l’ingresso in una sorta di comunità immersa nella natura, guidata da una misteriosa donna e composta da qualche decina di giovani che svolgono vari compiti per il sostentamento del gruppo.

L’esperienza ha da subito tratti inquietanti: tutti i partecipanti sono vestiti allo stesso modo e prendono parte a eventi e incontri di gruppo che ricordano a tratti le dinamiche di una setta. Inoltre, la comunità è rigorosamente sorvegliata tramite telecamere e pare proprio che sia impossibile andarsene dall’isola, nonostante diversi partecipanti intendano farlo… L’atmosfera, insomma, che potrebbe ricordare quella di The Wilds, è carica di tensione e lascia ben pochi dubbi sul fatto che la vera natura dell’esperienza vissuta dai protagonisti avrà presto dei risvolti inquietanti e sanguinosi.

Il cast di Benvenuti a Eden

Oltre alla già citata cantante Ana Mena, nel cast di Benvenuti a Eden ci sono Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Begoña Vargas, Lola Rodríguez e Belinda Peregrín.

Quando esce Benvenuti a Eden

Il debutto della prima stagione di Benvenuti a Eden su Netflix è fissato per il 6 maggio 2022.