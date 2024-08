Vacanze da incubo? I migliori titoli (dalla commedia all'horror) su Netflix

A volte le vacanze si trasformano in una serie di disavventure tragicomiche, quando non in un vero e proprio incubo: succede in questi film e serie tv

Fonte foto: Netflix

Non tutte le vacanze filano liscio come da programma. Sicuramente non succede nelle serie tv e nei film Netflix suggeriti in questo articolo che, anzi, sono tutti accomunati dal raccontare un viaggio che, per svariate ragioni, va terribilmente o comicamente storto. Dall’horror alla commedia, ecco cinque titoli da cercare subito in streaming su Netflix per assistere (a debita distanza) a una vera e propria vacanza da incubo.

Il mondo dietro di te

Uscito nel 2023 su Netflix, il film thriller Il mondo dietro di te inizia con Amanda (Julia Roberts) che decide di portare la sua famiglia in una vacanza improvvisata a Long Island, dove ha affittato un alloggio isolato e tranquillo.

Nella notte, però, alcune persone si presentano alla porta sostenendo di essere i proprietari della casa e di avere deciso di tornarci perché, a quanto pare, qualcosa di preoccupante sta accadendo nel resto del Paese.

Ma senza più telefoni né Wi-Fi funzionanti, capire di chi fidarsi e cosa sta accedendo diventa molto difficile…

Rovine

È del 2008 invece il film horror Rovine (The Ruins): la vacanza da incubo in questo caso è quella di quattro giovani statunitensi in viaggio a Cancun, in Messico.

Quando un misterioso turista tedesco li convince a raggiungere il sito di uno scavo archeologico, i quattro protagonisti si trovano loro malgrado coinvolti in una inquietante e spaventosa avventura nella giungla.

Io, lei e i suoi bambini

Chi predilige il genere comico può guardare invece Io, lei e i suoi bambini, film del 2005 diretto da Brian Levant. Il protagonista, Nick, è uno scapolo che non sopporta i bambini. Quando si innamora di Suzanne, una donna divorziata con due figli di 8 e 10 anni, cerca di conquistarla in ogni modo.

Per questo un giorno l’uomo si offre di accompagnare i due bambini all’aeroporto per raggiungere la madre, che è via per lavoro. Un imprevisto manda però all’aria i piani e Nick si ritrova così costretto a fare un lungo, folle e movimentato viaggio con i due piccoli.

Benvenuti a Eden

La serie tv thriller spagnola Benvenuti a Eden inizia con quattro giovani che ricevono un invito intrigante per partecipare a un party esclusivo su una piccola isola, nel contesto di un evento organizzato per promuovere un nuovo marchio di bibite.

Una volta arrivati sul posto, però, si rendono poco alla volta conto che chi ha organizzato quella festa ha in realtà intenzioni molto più oscure e preoccupanti.

La serie è creata e scritta da Joaquín Górriz e Guillermo López Sánchez ed è composta da due stagioni, perché è stata cancellata prima del rinnovo a una eventuale terza stagione.

Glass Onion – Knives Out

Uscito nel 2022, il film Glass Onion – Knives Out è il sequel di Cena con delitto – Knives Out. La trama prende avvio quando un egocentrico multimiliardario organizza una vacanza per alcuni amici sulla sua isola privata.

Tra tuffi in piscina e brindisi, il padrone di casa vuole intrattenere i presenti anche con una cena con delitto. Un omicidio accade davvero, durante la vacanza, ma per fortuna tra gli ospiti sull’isola c’è anche il celebre detective privato Benoit Blanc, che non ci metterà molto a scoprire la verità.