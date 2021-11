Black Friday 2021 ai nastri di partenza: come risparmiare di più

Ci siamo, mancano poche ore: il Black Friday 2021 su Amazon si terrà venerdì 26 ma la settimana di sconti massicci su migliaia di dispositivi elettronici scatterà alle 00:01 di venerdì 19 novembre e andrà sfruttata al meglio per fare gli affari giusti e comprare i device migliori con gli sconti più alti.

Non sarà facile farlo, perché si riproporrà il classico dubbio di tutti i consumatori di fronte ad un prodotto scontato: compro subito, o aspetto qualche giorno sperando che il prezzo scenda ancora? Chiaramente non c’è una risposta giusta, anche perché spesso le offerte migliori sono su un numero limitato di pezzi e, di conseguenza, è meglio comprare subito. Altre volte, come nel caso degli sconti sui prodotti Amazon, l’offerta è praticamente la stessa già dal Black Friday anticipato e dura fino alla fine dell’iniziativa, con scarsissime possibilità che finiscano i pezzi disponibili (al massimo, ma è un caso più unico che raro, si allungano i tempi di consegna). Ecco allora come gestire i vari tipi di offerte, per risparmiare di più, senza dimenticarsi che non c’è solo Amazon.

Black Friday: come funzionano le offerte

In occasione del Black Friday di Amazon si possono trovare principalmente questi tipi di offerta:

Offerta lampo

Offerta del giorno

Offerte a meno di 20 euro

Offerte sui dispositivi Amazon

Le offerte lampo sono quelle che durano di meno (anche solo poche ore) e hanno gli sconti maggiori. Di solito riguardano pochi pezzi, che il venditore vuole vendere in fretta, e se riguardano dispositivi che ci interessano andrebbero prese al volo.

Le offerte del giorno, come dice il nome stesso, sono le offerte che iniziano oggi. In questo caso spesso i pezzi disponibili sono di più (ma non infiniti) e gli sconti meno aggressivi. Di solito riguardano prodotti che già si vendono bene, quindi sono offerte che tutti dovrebbero tenere sott’occhio.

Le offerte sotto i 20 euro riguardano i dispositivi dal prezzo minore (cover per smartphone, hub e cavi USB, accessori per PC etc etc…). Anche in questo caso si tratta di offerte che scadono molto velocemente, visto che i prodotti costano pochissimo e “vanno via come il pane".

Le offerte sui dispositivi Amazon, invece, solitamente durano per tutto il periodo dell’iniziativa. Quest’anno, ad esempio, moltissimi dispositivi Echo sono in offerta già dal Black Friday anticipato:

Black Friday: attenti alle truffe

Se i dispositivi in offerta sono venduti e spediti da Amazon, allora difficilmente si tratta di specchietti per le allodole. Quando invece vengono venduti da venditori terzi c’è il rischio che non si tratti di vere offerte: alcuni venditori scorretti, infatti, nei giorni precedenti la settimana del Black Friday aumentano i prezzi al solo scopo di abbassarli durante l’iniziativa, per far sembrare più attraenti le loro offerte.

Per fortuna esistono strumenti per scoprire se l’offerta è reale o “simulata“: ad esempio le estensioni per i browser, come Keepa o CamelCamelCamel, che mostrano all’interno di ogni pagina prodotto di Amazon un box con lo storico dei prezzi. Se dallo storico notiamo che il prezzo del dispositivo è cresciuto poco prima del Black Friday, allora il venditore sta cercando di prenderci in giro.

Libero Tecnologia suggerisce ai suoi lettori diverse offerte Amazon, ma le verifica tutte prima di proporle affinché l’utente sia certo che l’offerta è reale e il venditore non si sta comportando in modo scorretto.

Black Friday: non c’è solo Amazon

Infine, va ricordato che il Black Friday non è una iniziativa inventata da Amazon e che anche le catene di elettronica di consumo vi aderiscono, con sconti a volte importanti. Non è quindi sbagliato monitorare anche le offerte di MediaWorld, Unieuro, Euronics e altre grandi catene.

Tuttavia, è importante ricordarsi che non tutti i prodotti venduti da queste catene di elettronica vengono spediti a casa gratuitamente. Alcuni di essi non vengono neanche spediti: si comprano online ma si ritirano in negozio.