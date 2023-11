Black Friday Amazon: le migliori offerte del momento

Fonte foto: yalcinsonat1/iStock

La Black Week è cominciata da oramai una settimana e ci ha accompagnato con tantissime offerte e con sconti fantastici. Ma il "vero" Black Friday comincia oggi 24 novembre. E per questo appuntamento Amazon ci ha riservato offerte esclusive. Promo ancora più convenienti rispetto ai sette giorni precedenti e che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti differenti, dalla tecnologia, passando per la i prodotti beauty fino ad arrivare a quelli per la casa. Come nostra abitudine ci concentreremo sui dispositivi più strettamente tech, dagli smartphone, agli smartwatch fino ad arrivare alle smart TV, ai prodotti per la smart home e anche alcuni elettrodomestici. Non è certo una sorpresa che anche gli elettrodomestici per la cucina o per la pulizia della casa siano diventati super tecnologici e possono essere controllati da remoto con l’app per lo smartphone.

Le sorprese in questo Black Friday 2023 di Amazon di certo non mancano, a partire proprio da uno dispositivi tecnologici più desiderati e amati dagli utenti. Stiamo parlando proprio di lui: l’iPhone 15. Su Amazon trovi il modello base, la versione Plus e anche l’iPhone 15 Pro in offerta con uno sconto esclusivo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Devi solo essere veloce nell’approfittarne, la promo potrebbe terminare molto presto. Per chi vuole spendere molto meno non mancano di certo le offerte, con smartphone a partire addirittura da poche decine di euro. In questa guida all’acquisto, abbiamo selezionato alcune delle offerte imperdibili di questo Black Friday di Amazon: a te non resta che scegliere quella che ti sembra più conveniente e approfittarne subito: potrebbe scadere nel giro di pochissime ore.

OFFERTE BLACK FRIDAY 2023

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

N.B. Il prezzo del banner potrebbe non essere aggiornato: cliccate sul link e aprite la pagina prodotto su Amazon per vedere il prezzo corretto. Questo vale per ogni prodotto presente in questa guida all’acquisto.

Black Friday Amazon: l’iPhone

Merita una sezione a sé. E il motivo è abbastanza semplice: trovare l’iPhone in offerta al Black Friday è un evento più unico che raro. L’eccezionalità della promo non riguarda solo lo sconto a cui lo trovi, ma anche la varietà dei modelli. Infatti in offerta, oltre all’ultimo arrivato (l’iPhone 15) , c’è anche l’iPhone 14 e l’iPhone 13. Insomma, tanti dispositivi in base alla disponibilità economica e a quello di cui hai bisogno.

Il più "economico" è logicamente l’iPhone 13, uno smartphone uscito sul mercato da più di due anni ma che resta ancora super affidabile e continua a ricevere gli aggiornamenti software da parte di Apple. Oggi lo trovi al prezzo più basso di sempre e hai la possibilità di pagarlo anche in 5 comode rate a tasso zero. Per chi vuole un po’ più di potenza, la scelta migliore è l’iPhone 14: è disponibile a un prezzo di 749€ e anche in questo caso hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

iPhone 13

iPhone 14

Per chi vuole l’ultimo modello c’è l’imbarazzo della scelta. Oltre all’iPhone 15 "liscio", puoi scegliere tra la versione Plus che trovi al minimo storico e l’iPhone 15 Pro, modello più performante grazie alla presenza del processore A17 Bionic. Grazie allo sconto Black Friday risparmi 100€ e puoi anche dilazionare il pagamento. Tre promo eccezionali da non farti scappare.

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

Smartphone lowcost, le migliori offerte del Black Friday

I telefoni in offerta in questo Black Friday di Amazon sono veramente tanti e per questo abbiamo preferito suddividerli in due paragrafi: uno dedicato ai modelli economici (fino a un massimo di 300€) e uno a quelli medio e top di gamma.

Partiamo dagli smartphone lowcost. C’è solo l’imbarazzo della scelta: si va da telefoni come il TCL 306 che trovi in promo speciale a meno di 70€ e con uno sconto del 52%, fino a telefoni che non hanno nulla da invidiare a quelli più costosi come il realme 11 Pro e il Redmi Note 12 Pro. Proprio nella fascia tra i 200 e i 300 euro riesci a fare gli affari migliori e a risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino. Il realme 11 Pro, ad esempio, si caratterizza per un design innovativo con pelle vegana nella parte posteriore, mentre il Redmi Note 12 Pro è il re degli smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lo dimostra lo schermo super fluido, la batteria da 5000mAh che si ricarica in un lampo e l’ottimo processore Snapdragon a bordo.

TCL 306

Poco M5s

Xiaomi Redmi Note 11S

Poco X5

OnePlus Nord CE 3 Lite

realme 11 Pro

Redmi Note 12 Pro

Smartphone medio e top di gamma, le migliori offerte del Black Friday

Salendo di prezzo, salgono anche le prestazioni e la qualità dei dispositivi. Se siete fotografi amatoriali e vi piace divertirvi a scattare immagini quando siete in giro, questi modelli in offerta sono perfetti per voi. Anche in questo caso la differenza di prezzo tra i vari dispositivi è tanta. Si va da un OnePlus 10 Pro o da OnePlus 11 che trovi tra i 450 e i 550 euro, fino agli oltre 900 euro del Motorola RAZR 40 Ultra. Un piccolo appunto sul Google Pixel 8. Su questo smartphone è attiva un’offerta con coupon e potrebbe terminare prestissimo: quindi devi essere veloce e approfittarne immediatamente. Si tratta di uno dei migliori dispositivi del momento ed è stato lanciato da poco più di un mese e trovarlo scontato del 24% è un evento più unico che raro.

OnePlus 10 Pro

OnePlus 11

Google Pixel 8

Samsung Galaxy S23

realme GT 2 Pro

Google Pixel 8

Motorola RAZR 40 Ultra

Black Friday Amazon: gli smartwatch da comprare oggi

Sempre più amati e con un’offerta sempre più ampia sul mercato. Stiamo parlando degli smartwatch, dispositivi diventati negli ultimi anni sempre più importanti. Il loro segreto è racchiuso dentro la cassa: i sensori di ultima generazione ti permettono di tenere sotto controllo tanti aspetti differenti e non semplicemente i passi effettuati o le calorie bruciate. Gli orologi che abbiamo selezionato e che trovi qui in basso offrono tecnologie di ultima generazione per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. È quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. La differenza di prezzo è dettata principalmente dalla raffinatezza con cui raccolgono i dati e la qualità dei materiali, ma in linea di massima sono tutti ottimi dispositivi. E con lo sconto Black Friday l’affare è assicurato.

Amazfit GTR 2

Garmin Venu Sq

Huawei Watch GT 3

Fitbit Versa 3

Galaxy Watch6

Fitbit Sense 6

Google Pixel Watch 2

Per questi tre orologi abbiamo preferito fare un paragrafo a parte. Il motivo è semplice: hanno caratteristiche che trovi in pochissimi altri orologi. Tutti e tre i modelli sono prodotti da Garmin: l’azienda statunitense in questi anni è riuscito a crearsi la propria nicchia di mercato grazie a orologi rugged, realizzati con materiali super resistenti che li rendono (quasi) indistruttibili. Perfetti per chi ama fare passeggiate nei boschi o praticare sport avventurosi come la mountain-bike, lo sci di fondo e il surf. Alcuni modelli sono dotati anche di una particolare lente sulla scocca che trasforma i raggi solari in energia extra per la batteria. Grazie allo sconto Black Friday il prezzo scende al minimo storico e puoi anche pagarli a rate a tasso zero.

Garmin fenix 7

Garmin fenix 7x Solar

Garmin fenix Epix

Ultimo paragrafo dedicato agli Apple Watch. Anche loro sono protagonisti del Black Friday di Amazon e trovi modelli interessanti a prezzi mai visti prima. Sia per l’Apple Watch SE di seconda generazione, il modello lowcost dalle ottime caratteristiche, sia per l’Apple Watch Ultra 2, l’ultima versione super resistente da poco uscita sul mercato. Oltre allo sconto Black Friday hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Appe Watch SE seconda generazione

Appe Watch SE 9

Appe Watch Ultra

Appe Watch Ultra 2

Smart TV: le migliori promo Amazon

Chi ha detto che bisogna spendere tanto per uno smart TV nuovo? L’importante è trovare le giuste offerte e giusti sconti. Come quelli disponibili per il Black Friday. Hai solo l’imbarazzo della scelta tra modelli con schermo dalle dimensioni contenute e perfette per la camera o la cucina, fino a televisori "big" con pannelli dalle tecnologie innovative e dal costo elevato. Offerte di Amazon che ti permettono di risparmiare centinaia di euro e che in alcuni casi sono anche dotate di un doppio sconto: oltre a quello presente in pagina c’è un coupon che abbassa ulteriormente il prezzo. A questo puoi aggiungere anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Qualche suggerimento: lo smart TV Hisense QLED da 43" che trovi a meno di 300€ e con uno sconto di quasi il 50%; l’ottimo Xiaomi F2 sempre da 43" con sistema operativo Fire TV integrato (lo stesso dei Fire TV Stick che assicura la massima compatibilità con qualsiasi piattaforma di video streaming); il televisore smart Metz da 32" che paghi pochissimo e dalle dimensioni compatte; oppure il modello LG con schermo OLED da 55" che trovi al minimo storico e lo paghi meno della metà. Offerte da cogliere al volo e da non farsi scappare.

Smart TV Metz 24 pollici

Smart TV Metz 32 pollici

Smart TV Hisense 32 pollici

Smart TV Hisense 43 pollici QLED

Smart TV LG 43 pollici

Xiaomi F2

Samsung Crystal UHD UE43CU7190

Samsung TV UE50CU8070

TCL 50CF630

Hisense 75

LG OLED da 55 pollici

Black Friday: migliori PC portatili e tablet in offerta

Non sono propriamente lo stesso dispositivo, ma oramai sono diventati intercambiabili in tantissime attività. Computer e tablet sono i prodotti dedicati alla produttività e al divertimento: li puoi utilizzare per lavorare oppure per vedere film e serie TV sdraiati sul divano. Sono utili anche per gli studenti per prendere appunti, seguire le lezioni on demand e per lavorare sui documenti per gli esami e le verifiche.

Se vuoi spendere un pochino di meno, il tablet è la scelta migliori: trovi modelli più che affidabili anche a meno di 100-150 euro, mentre se hai bisogno di una tastiera e di uno schermo un po’ più grande, il portatile è quello che devi acquistare. Abbiamo selezionato diversi modelli e prodotti, in modo da scegliere quello che si adatta meglio alle tue necessità.

Lenovo Tab M9

Galaxy Tab A7 Lite

Lenovo Tab P11

iPad Pro 11

Galaxy Tab S9

Maypug PC Portatile

ASUS Chromebook CX1

ASUS Vivobook 15

MSI Katana 17

Galaxy Book3 Pro

Black Friday Amazon: le migliori cuffie in offerta

Sono l’accessorio più utilizzato insieme allo smartphone e non possono mai mancare nel tuo zaino. Stiamo parlando delle cuffie wireless che negli ultimi anni hanno conosciuto una crescita grandiosa sia in fatto di vendite sia di modelli disponibili sul mercato. Il Black Friday di Amazon è il momento perfetto per acquistarne un nuovo paio: ne trovi tantissime in offerta e hai la possibilità di effettuare il reso fino al 31 gennaio 2024. Abbiamo scelto alcuni tra i modelli in offerta in questi giorni e che si differenziano per costo, dimensioni e tipologia. Trovi sia modelli in-ear dalle dimensioni mini sia modelli over-ear con archetto e padiglione che copre tutto l’orecchio.

Sony WH-CH520

Sennheiser HD599

Echo Buds

Fnatic React

Beats Solo3

Beats Studio Buds

Migliori friggitrici ad aria in offerta al Black Friday 2023

Passiamo agli elettrodomestici e cominciamo con la regina indiscussa di questi ultimi anni: la friggitrice ad aria. Inutile girarci troppo intorno: questo elettrodomestico per la cucina sta facendo registrare numeri incredibile sotto il profilo delle vendite e oramai molte italiane e italiani non ne possono più fare a meno. Cucini tantissimi cibi differenti in pochissimi minuti e con ottimi risultati. Inoltre, grazie alle tante modalità di cottura, oltre a "friggere" patatine e nuggets di pollo, puoi anche grigliare carne e verdure, oppure cucinare dei dolci. In questo Black Friday di Amazon trovi diversi modelli al minimo storico e risparmi decine di euro sul prezzo di listino. E non spendi nemmeno tantissimo, con meno di 100€ riesci ad acquistare degli ottimi modelli e fai un super affare. Abbiamo selezionati una decina di friggitrici ad aria che si differenziano per prezzo e per grandezza.

Cecofry Pixel

Ariete Airy Fryer Mini

Cecofry Bombastik 6000

Moulinex EasyFry Deluxe

Electrolux

Proscenic T20

Philips Airfryer 3000 Serie L

Moulinex Easy Fry & Grill Vision

Philips Airfryer 3000 Serie XL

Black Friday 2023: i robot aspirapolvere in offerta

Un piccolo aiutante silenzioso che pulisce e lava il pavimento al posto tuo. Non stiamo parlando del genio della lampada, ma del robot aspirapolvere, una delle ultime soluzioni in fatto di pulizia domestica. Dimensioni contenute, ma tecnologie di altissimo livello che ti aiutano a tenere l’abitazione pulita anche se per la maggior parte del tempo sei fuori casa. La tecnologia ha fatto passi da gigante anche in questo settore e oramai trovi tantissimi modelli con dimensioni e prezzi differenti. Per un buon robot aspirapolvere non bisogna spendere cifre esagerate e ad esempio lo Xiaomi Vacuum Robot E12 che trovi con uno sconto del 38% è uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo e costa meno di 150€. Se, invece, vuoi un modello con stazione per lo svuotamento inclusa il prezzo aumenta abbastanza e può superare anche i 500€. A te la scelta.

OKP Robot Aspirapolvere

Lefant Robot Aspirapolvere

Xiaomi Robot Vacuum E12

iRobot Roomba e5154

Dreame D9 Max

Philips HomeRun Serie 3000

iRobot Roomba I7156

Ecovacs Deebot N10 Plus

ECOVACS DEEBOT X1+

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI

ECOVACS DEEBOT X2 OMNI

Migliori prodotti Amazon in offerta al Black Friday 2023

Non potevamo che concludere la nostra guida all’acquisto con i prodotti Amazon. Il sito di e-commerce è diventato da oramai diversi anni un produttore, concentrandosi soprattutto sui dispositivi per la smart home, dalle telecamere di sicurezza fino alle prese smart, passando per gli utilissimi Fire TV Stick. E proprio dai Fire TV Stick partiamo. Tra le migliori promo attive oggi trovi i nuovi Fire Tv Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max, perfetti per qualsiasi TV. Se, invece, vuoi proteggere la tua abitazione, le telecamere Blink e i dispositivi Ring sono quelli che fanno per te. Gli sconti sono veramente eccezionali e grazie ai bundle risparmi ancora di più. Senza dimenticare l’Echo Pop e l’Echo Dot, i due smart speaker con cui gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa. Non fartene scappare nemmeno uno.

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Echo Dot

Echo Pop

Blink Mini

Blink Outdoor

Blink Outdoor + Blink Mini

Blink Video Doorbell

Ring Intercom

Amazon Smart Plug

Echo Auto

Le promo sui servizi Amazon

Non mancano le offerte sui prodotti Amazon. Anche per Black Friday sono state fatte le cose in grande e hai la possibilità di sottoscrivere un abbonamento con prova gratuita per due o tre mesi (dipende dalla promo attiva) su alcuni dei servizi Amazon più richiesti e amati. Ad esempio, puoi approfittare di due mesi gratuiti per Audible, la piattaforma di Amazon con decine di audiolibri e podcast esclusivi, Oppure Amazon Music Unlimited gratis per tre mesi, o Kindle Unlimited in prova gratuita per 2 mesi. Per iscriverti direttamente a una delle piattaforme, clicca sul link presente qui in basso.

MIGLIORI SMARTPHONE IN OFFERTA BLACK FRIDAY 2023

MIGLIORI TABLET IN OFFERTA BLACK FRIDAY 2023

MIGLIORI DISPOSITIVI AMAZON IN OFFERTA

MIGLIORI CUFFIE IN OFFERTA

MIGLIORI SMARTWATCH IN OFFERTA

MIGLIORI SMART TV IN OFFERTA

MIGLIORI ELETTRODOMESTICI IN OFFERTA

MIGLIORI COMPUTER IN OFFERTA