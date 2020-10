Anche quest’anno arriva immancabilmente l’appuntamento con il Black Friday 2020. A partire dal 27 novembre inizierà un lungo weekend di sconti eccezionali dedicati allo shopping pre-natalizio su qualsiasi categoria di prodotti, sia nelle grandi catene e nei negozi fisici che negli store online.

Una Black Week di offerte e occasioni che si concluderà il 30 novembre con il Cyber Monday, evento di sconti interamente dedicato ai prodotti hi tech come smartphone, tablet, PC e ancora piccoli e grandi elettrodomestici. Tra gli store c’è chi gioca d’anticipo, come Amazon che ha anticipato il Black Friday con sconti a partire dal 26 ottobre al 19 novembre. Dalla moda e la cura della persona, a mobili, biglietti aerei e ovviamente l’elettronica: si possono trovare offerte su qualsiasi tipo di prodotto, cercando nello store giusto. Ecco quindi una guida per scoprire cosa sono, quando arrivano e come risparmiare con il Black Friday e Cyber Monday.

Cos’è il Black Friday?

Il Black Friday, o “venerdì nero”, viene lanciato per la prima volta negli anni Ottanta negli Stati Uniti. Un evento di 24 ore in cui dare il via allo shopping pre-natalizio con offerte e sconti speciali. Negli ultimi dieci anni, il tradizionale venerdì di sconti è arrivato anche in altri Paesi del mondo e soprattutto in Italia, dove è diventato un appuntamento da non perdere per i propri acquisti.

I negozi, sia fisici che online, lanciano offerte esclusive spesso fino a esaurimento scorte. Il consiglio è quello di fare una lista dei prodotti che si desidera per sé stessi oppure da regalare a parenti e amici e poi dedicarsi alla caccia alla migliore offerta.

Quando è il Black Friday 2020? Le date ufficiali

Il Black Friday coincide solitamente con l’ultimo venerdì di novembre, subito dopo la festività statunitense del Giorno del Ringraziamento. Nel 2020, l’evento di sconti e shopping cade il venerdì 27 novembre. Sono molte le catene di negozi e gli e-commerce che aderiscono all’evento e tra queste c’è anche Amazon, che quest’anno ha battuto gli altri e-commerce sul tempo lanciando a partire dal 26 ottobre un Black Friday Anticipato. Le offerte del “venerdì nero” di Amazon andranno avanti fino al 19 novembre, con prezzi interessanti su una vasta gamma di prodotti.

Cosa acquistare durante il Black Friday

Durante il Black Friday si possono trovare offerte su biglietti aerei e di concerti, abiti, scarpe, mobili e prodotti per la casa e per la cucina. Ma è nell’elettronica che si trovano le migliori occasioni, con piccoli e grandi elettrodomestici, smartphone, smart TV, laptop, tablet, smartwatch e ancora articoli per la domotica e la smart home. Tra gli acquisti possibili non mancano poi quelli dedicate ai gamer: videogiochi, console, accessori per il gaming come cuffie, mouse o tastiere e ancora componenti hardware per i PC.

Dove trovare sconti e offerte durante il Black Friday

Sconti e offerte durante il Black Friday si trovano in qualsiasi negozio, fisico e online, con prezzi ribassati anche oltre il 60%. Gli acquisti che offrono il maggior risparmio riguardano sicuramente i piccoli e grandi elettrodomestici, oltre che smartphone e prodotti hi tech. Si potranno trovare sconti sia nelle grandi catene come Mediaworld, Euronics e Unieuro, che dispongono anche di store online, ma soprattutto sui siti di e-commerce a partire da Amazon, o ancora eBay ed ePrice.

Oltre all’elettronica, troviamo offerte e sconti anche nelle grandi catene di abbigliamento, come H&M, Zara e Mango, negli store della Rinascente e su e-commerce dedicati alla moda come Yoox e Zalando. Inoltre, sono molti i gruppi Telegram che riportano codici sconto e offerte da tenere sotto controllo per poter fare un buon affare.

Amazon Black Friday

Il Black Friday di Amazon nel 2020 arriva in anticipo. Il colosso di Jeff Bezos ha lanciato l’iniziativa Black Friday Anticipato il 26 ottobre, con migliaia di prodotti di qualsiasi categoria a prezzi scontati fino al prossimo 19 novembre. L’obiettivo è consentire lo shopping online e offrire un’occasione di risparmio, oltre che la possibilità di terminare i regali di Natale con calma. Per questo motivo, la maggior parte dei prodotti che verranno acquistati fino al 31 dicembre 2020 potranno effettuare il reso fino al 31 gennaio 2021, invece che nei soliti 30 giorni successivi all’ordine.

D’altronde, Amazon offre tantissime occasioni di risparmio, non solo durante eventi di shopping come il Prime Day oppure il Black Friday. Codici sconto, coupon, offerte del giorno e offerte lampo sono disponibili per gli utenti, soprattutto per quelli che sottoscrivono un abbonamento al servizio Amazon Prime.

Gli abbonati potranno quindi accedere a sconti esclusivi in qualsiasi momento dell’anno e usare Prime gratis per i primi 30 giorni di prova, scoprendo una vasta gamma di vantaggi che riguardano non solo le consegne illimitate in un giorno e le offerte, ma anche servizi di intrattenimento come Prime Video, Prime Gaming e Amazon Music.

Euronics Black Friday

La catena di negozi di elettronica Euronics dedica ogni anno al Black Friday un volantino esclusivo, con offerte e promozioni su una vasta gamma di prodotti tra cui elettrodomestici piccoli e grandi, televisori, giocattoli, videogame, console, ma anche computer, smartphone e tablet. Gli acquisti potranno essere fatti in negozio o comodamente da casa dallo store online.

Mediaworld Black Friday

Anche Mediaworld ogni anno offre un volantino ricco di offerte per celebrare il Black Friday e non sarà da meno nel 2020. Solitamente, la catena di negozi punta sulla qualità, con sconti su diversi dispositivi di media gamma Android, ma anche su prodotti Apple, come i MacBook, oltre che su smart TV 4K e le console.

Unieuro Black Friday

Unieuro negli ultimi anni ha dedicato al Black Friday ben più di una settimana, anticipando spesso gli sconti già dai giorni precedenti con il taglio dell’IVA del 22% direttamente nel carrello per lo store online. Le offerte negli anni passati hanno interessato gli iPhone di Apple, diversi smartphone di medio-alta gamma Android e smart TV 4K dei migliori brand.

Non solo Black Friday: quando è il Cyber Monday

L’evento del Black Friday si conclude con un intero lunedì dedicato al mondo dell’hi tech che prende il nome di Cyber Monday. Si tratta del secondo evento più atteso per lo shopping pre-natalizio in cui fare ottimi acquisti soprattutto per quanto riguarda smartphone, computer, tablet e tutti i prodotti elettronici più ambiti.

Non tutti sanno che a portare il Cyber Monday in Italia è stata proprio Amazon, seguita poi da catene di negozi importanti come Mediaworld, Euronics e Unieuro che vi aderito negli anni. Per questo 2020, la data per portare fare un vero affare è fissata a lunedì 30 novembre.

Non solo Black Friday: cos’è la Black Week

Non solo un “venerdì nero” di sconti, il Black Friday negli anni è diventato solo il giorno di inizio di un intero weekend o addirittura una settimana di sconti e offerte, rinominata Black Week. La “settimana nera” inizia quindi alla mezzanotte dell’ultimo venerdì di novembre e prosegue anche sabato e domenica per poi concludersi con il Cyber Monday alle 23.59 del lunedì. Nel 2020 la Black Week inizia dunque alla mezzanotte di venerdì 27 novembre e terminerà alle 23.59 di lunedì 30 novembre.