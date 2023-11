Fonte foto: Shutterstock.com

E’ iniziata a mezzanotte di oggi la Black Week di Amazon, la settimana degli sconti (ma in realtà sono 10 giorni) che permetterà a milioni di italiani di risparmiare moltissimo su migliaia di prodotti di ogni categoria, in particolare sui dispositivi elettronici.

Partecipano al Black Friday un po’ tutte le grandi catene della grande distribuzione, sia online che nei negozi fisici, quindi oltre ad Amazon c’è il Black Friday su eBay, Mediaworld, Unieuro, Euronics e persino in molti piccoli negozi delle città e dei paesi italiani.

Ma è chiaro che un po’ tutti cercheranno l’affare soprattutto su Amazon, dove non solo l’offerta è sterminata ma anche le condizioni di vendita sono molto favorevoli grazie alle spedizioni veloci (gratuite, per chi è abbonato a Prime) e all’ottima politica di reso.

Amazon Black Friday: come funziona

Amazon Black Friday è un evento che si ripete ogni anno e presenta un meccanismo consolidato. Durante tutti i giorni dell’iniziativa, sono disponibili migliaia di offerte a tempo e offerte lampo. Queste offerte diventano progressivamente più interessanti nel corso dell’evento, ma talvolta sono limitate a un numero ristretto di prodotti.

Gli utenti hanno la possibilità di decidere se acquistare immediatamente o attendere. Nel primo caso, possono garantirsi un certo livello di risparmio, mentre nel secondo caso potrebbero ottenere sconti più significativi, ma corrono il rischio che l’offerta si esaurisca in poche ore.

È importante notare che, a differenza di eventi come il Prime Day o la Festa delle Offerte Prime, il Black Friday è aperto a tutti gli utenti e non richiede un abbonamento a Amazon Prime. Tuttavia, sottoscrivere un abbonamento Prime offre una serie di vantaggi, tra cui consegne veloci in un giorno per centinaia di migliaia di prodotti.

Questo è particolarmente vantaggioso durante il Black Friday, quando l’alto volume di ordini può causare sovraccarichi nei servizi di spedizione in tutta Italia. Avere la priorità nelle spedizioni grazie all’abbonamento Prime può quindi risultare estremamente utile in questa situazione.

Amazon Black Friday: resi e garanzie

I prodotti acquistati direttamente su Amazon, normalmente, possono essere restituiti per ottenere un rimborso entro 30 giorni dalla data di consegna. In occasione del Black Friday, però, Amazon allunga sempre il periodo di reso: quest’anno è possibile restituire un prodotto acquistato in questi giorni entro il 31 gennaio 2024.

Amazon offre la possibilità di restituire la maggior parte dei prodotti in vendita, ad eccezione di quelli su misura o personalizzati, gli articoli sigillati, le bevande alcoliche, i giornali, i periodici e i prodotti audiovisivi con confezioni aperte, oltre ai Buoni Regalo.

Per effettuare una restituzione, è necessario visitare la pagina "I miei ordini", selezionare l’ordine desiderato, scegliere l’opzione "Restituisci o sostituisci articoli" e seguire le istruzioni fornite.

Ogni prodotto acquistato da Amazon è accompagnato dalla garanzia legale sui beni di consumo, che copre eventuali difetti di conformità emersi entro 2 anni dalla data di consegna del bene.

La garanzia legale si applica se il prodotto ha dei difetti che ne compromettano la conformità rispetto al contratto di vendita e, quindi, si applica in caso di rottura o non conformità del prodotto. Chiaramente la rottura non deve essere stata causata da un uso scorretto del prodotto, ma da un difetto intrinseco.

Oltre alla garanzia legale, che vale sia per i venditori di terze parti che sui prodotti venduti e spediti da Amazon, c’è poi la garanzia "commerciale" o "convenzionale". Quest’ultima, fornita direttamente dal produttore, stabilisce le condizioni e la durata della copertura, ad esempio, per i prodotti nella categoria Elettronica.

In caso di venditore terzo, infine, c’è la "Garanzia AZ" di Amazon: se l’utente dimostra ad Amazon che il prodotto non è conforme o difettoso, che la descrizione è sbagliata o che c’è qualche altro problema grave che dipende dal venditore, e se il venditore non intende sostituire a sue spese il prodotto, allora interviene l’ecommerce con un rimborso totale della merce (e delle spese di spedizione).