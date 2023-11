Black Friday 2023: i migliori dispositivi Amazon in offerta

Fonte foto: Amazon

Il Black Friday di Amazon è oramai alle porte. Come oramai annunciato dalla stessa società statunitense, quest’anno il Black Friday si traveste in Black Week. Non uno, non due, ma ben dieci giorni di sconti e offerte incredibili da cogliere al volo: si comincia il 17 novembre e si conclude il 27 novembre con il consueto Cyber Monday. In questi 10 giorni ci saranno anche tante offerte lampo da cogliere al volo e che vi condivideremo in tempo reale sul nostro Canale Telegram (per iscrivervi gratuitamente basta cliccare qui). Tra i dispositivi più attesi ci sono sempre loro: i prodotti a marchio Amazon per trasformare l’abitazione in una smart home. E per fare le cose in grande, alcuni di questi dispositivi sono già in promo grazie alle "Offerte Black Friday anticipate". Decine di device al minimo storico e con sconti che sfiorano il 70%.

Non stiamo esagerando. Parliamo ad esempio dell’offerta che riguarda l’Echo Pop, il nuovo mini smart speaker di Amazon che trovi con una promo speciale: inserendo il codice "ECHOPOP" in fase di acquisto e aggiungendone due, li paghi meno di 35€, risparmiando decine di euro rispetto a quello di listino. Altrettanto interessanti le offerte disponibili sulle telecamere Blink: oltre a trovare le singole videocamere con sconti fino al 50%, ci sono anche degli interessantissimi bundle che fanno schizzare lo sconto a oltre il 60%. Per approfittare di queste super promo, però, dovete essere velocissimi: oltre a scadere tra pochi giorni, sono anche molto richieste e le scorte potrebbero terminare a breve.

Echo Pop, prendi 2 e paghi 1

Una delle migliori offerte che anticipano il Black Friday riguarda l’Echo Pop. Il nuovo smart speaker di Amazon con il quale puoi gestire i dispositivi intelligenti presenti in casa oppure ascoltare i tuoi artisti o podcast preferiti è disponibile con una promo straordinaria. Inserendo nel carrello due Echo Pop e aggiungendo durante il pagamento il codice "ECHOPOP" li paghi solamente 34,98€, praticamente meno di 17,50€ ognuno. Per capire l’entità del risparmio, a prezzo pieno avresti pagato per entrambi gli Echo Pop 109,98€. Lo sconto netto si aggira sul 70%. Solamente nell’ultimo mese ne sono stati acquistati più di 5000 e dovete essere molto veloci perché la promo scade il 16 novembre alle ore 17:00.

Echo Show 5, prezzo, offerta e sconto Black Friday

Offerta molto simile alla precedente, ma che riguarda l’Echo Show 5 di terza generazione. Si tratta dello smart speaker di Amazon con schermo touch con il quale puoi controllare la casa intelligente e molto altro. Sullo schermo puoi anche vedere video e interagire velocemente con Alexa. Rispetto ai modelli precedente è stato migliorato l’audio, è stato aggiunto un microfono ed è stato migliorato anche il display per una migliore visione durante la notte. L’offerta è come la precedente: aggiungendone due nel carrello e inserendo il codice "ECHOSHOW5" li paghi solamente 109,98€, con uno sconto pari al 50%. Anche in questo caso la promo scade il 16 novembre alle ore 17:00 e quindi dovete essere velocissimi.

Bundle Echo Pop + lampadine Philips Hue White

Tra i bundle per la smart home, questo è il più venduto del momento. Si tratta della confezione che comprende due Echo Pop e una lampadina smart Philips Hue. Solo per pochissimi giorni e solo con le offerte anticipate del Black Friday lo trovi a 39,98€. Il risparmio rispetto alla somma del prezzo di ogni singolo dispositivo sfiora i 100€ e questo ti fa capire la bontà della promo. Con i due smart speaker puoi gestire i dispositivi intelligenti presenti in casa, mentre la lampadina Philips Hue è una delle migliori tra quelle sul mercato. Grazie a quest’offerta fai un doppio affare che rende la tua abitazione veramente smart.

Telecamere Blink + Blink Video Doorbell

In un evento come il Black Friday di certo non potevano mancare le telecamere Blink in promo speciale. Per chi non lo sapesse, Blink è un brand che fa parte della grande famiglia Amazon e che è specializzato sui prodotti per la sicurezza domestica, soprattutto telecamere e campanelli smart. In offerta trovi tutti i prodotti più importanti del marchio, a partire dalla Blink Mini e dalla Blink Outdoor, rispettivamente la telecamera per gli interni e quella per gli esterni. La prima la trovi con uno sconto del 40% e costa poco più di 20€, mentre la Blink Outdoor è disponibile con uno sconto del 50% e costa meno di 45€. Oltre ai singoli prodotti, in offerta ci sono anche diversi bundle con combinano le due telecamere e che permettono di risparmiare fino al 60% rispetto al prezzo di listino.

Infine, in offerta c’è anche il campanello smart Blink Video Doorbell con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 40€. Facile da montare e dotato di una telecamera e dei sensori che segnalano ogni movimento sospetto e ti avvisano direttamente sullo smartphone. Un acquisto utilissimo e che puoi gestire da remoto tramite Alexa.

Prodotti Ring, le migliori offerte per il Black Friday

Non solo Blink. Tra i dispositivi in offerta anticipata di questo Black Friday troviamo anche quelli di Ring, altra azienda che fa parte della grande famiglia Amazon. Anche in questo caso sono c’è l’imbarazzo della scelta: si va dalle telecamere per l’interno e per l’esterno a metà prezzo, fino a bundle che comprendono l’Echo Pop e il Ring Intercom, un particolare dispositivo che rende il tuo citofono smart.

Oltre alle telecamere e ai campanelli, Ring produce anche sistemi di allarme smart avanzati. Grazie alle offerte anticipate per il Black Friday 2023 trovi tutto in offerta al minimo storico e con uno sconto che supera il 50%. Ad esempio trovi il kit di allarme composto da ben 10 pezzi con uno sconto che supera i 200€ e puoi anche dilazionare il pagamento a rate. Abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori promo attive adesso e che scadono tra pochissimi giorni.

Amazon eero, le migliori offerte Black Friday

Navigare alla massima velocità in ogni stanza di casa. Questo è l’obiettivo dei dispositivi Amazon eero, dei router/extender che puoi utilizzare in tutta casa per realizzare una rete mesh capillare ed efficiente. Per il Black Friday sono disponibili in offerta tutti i modelli lanciati sul mercato: si va dal modello lowcost, l’Amazon eero in offerta con uno sconto del 38% e che paghi meno di 50€, per passare all’Amazon eero 6+ con all’interno l’hub intelligente Zigbee disponibile con uno sconto del 37% e infine il modello super top di gamma Amazon eero Pro 6 (sconto del 36%) in grado di coprire fino a 190 metri quadrati e di assicurare la massima velocità possibile. Sono tutti modelli che puoi installare facilmente anche nella tua abitazione. Oltre ai singoli prodotti, trovi anche bundle con sconti leggermente più elevati e pensati per coloro che hanno una superficie più ampia da coprire (utili soprattutto per l’ufficio)

