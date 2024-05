Come trasformare il Mac in un router Wi-Fi

Se abbiamo un Mac e vogliamo condividere la nostra connessione con altri dispositivi mobili possiamo riuscirci in pochi semplici passaggi, ecco come

Fonte foto: sergey causelove / Shutterstock.com

Trasformare il Mac in un router Wi-Fi è molto semplice e consente di condividere la connessione a Internet del Mac con altri dispositivi, creando una rete Wi-Fi. Si tratta di un sistema analogo a quello che consente di trasformare un PC Windows in un router Wi-Fi.

Si tratta di una funzione molto utile e che consente, in pochi secondi, di condividere la connessione del Mac con altri dispositivi. Da notare che non è necessario installare software aggiuntivo: tutti gli strumenti necessari a rendere un Mac un vero e proprio router Wi-Fi sono già disponibili all’interno del sistema operativo.

Vediamo come fare a utilizzare un Mac come un router Wi-Fi.

Come condividere la connessione del Mac

La procedura da seguire per trasformare il Mac in un router Wi-Fi, andando a condividere la connessione del computer, è molto semplice. La prima cosa da fare è andare in menu Apple e poi in Impostazioni del sistema > Generali > Condivisione. A questo punto, è necessario premere su Condivisione Internet e poi su Attiva.

A questo punto, bisogna andare su i accanto a Condivisione Internet e, nel menu Condividi la tua connessione da, scegliere la connessione da condividere. Se il Mac è collegato a Internet tramite il cavo Ethernet, bisognerà scegliere Ethernet.

Ora, sotto la voce Ai dispositivi che usano, è necessario selezionare Wi-Fi. Andando in Opzioni Wi-Fi è possibile configurare la rete di condivisione Internet, scegliendo:

Nome rete

Canale

Sicurezza

Password

Una volta inseriti tutti i dati, è possibile completare la configurazione e iniziare la condivisione della connessione del proprio Mac.

Come accedere a Internet tramite il Mac

Una completata la configurazione per la condivisione della connessione del Mac sarà possibile accedere a Internet anche da un altro dispositivo. Tutto quello che bisogna fare è collegarsi alla rete Wi-Fi generata dal proprio Mac. Come visto in precedenza, il nome di tale rete può essere scelto dall’utente ed anche la password può essere definita al momento della configurazione.

Ipotizziamo di voler accedere a Internet con lo smartphone: tutto quello che bisogna fare (dopo aver avviato la condivisione della connessione dal Mac) è accedere all’elenco delle rete Wi-Fi disponibili e premere sulla rete del proprio Mac. A questo punto, basterà inserire la password scelta in precedenza e avviare la connessione a Internet.

In questo modo, è possibile condividere con uno smartphone, un tablet o qualsiasi altro dispositivo in grado di connettersi a una rete Wi-Fi la connessione del Mac collegato a Internet tramite un cavo Ethernet, senza dover installare alcun software aggiuntivo e senza alcuna limitazione particolare.