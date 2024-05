Samsung, prezzo crollato per questi due smart TV: sconto mai visto prima

Fonte foto: Samsung

Sta per arrivare un’estate all’insegna del grande sport: a metà giugno cominceranno gli europei di calcio con l’Italia di Spalletti impegnata nel difendere la coppa vinta tre anni fa, mentre da fine luglio fino alla metà di agosto ci saranno le Olimpiadi di Parigi. Ci sarà sicuramente da divertirsi e per godersi al meglio ogni singola prestazione degli italiani e delle italiane bisogna dotarsi dei giusti strumenti. E il più importante è sicuramente lo smart TV. Oramai trovare un televisore intelligente a un prezzo accessibile è diventato molto semplice grazie al numero di dispositivi presenti sul mercato, ma molto spesso si incappa nel classico errore che commettono tutti coloro che vogliono spendere poco: acquistare un TV non all’altezza della situazione.

Oggi veniamo in vostro soccorso con due offerte veramente eccezionali che riguardano due televisori intelligenti Samsung da poco usciti sul mercato. Stiamo parlando del Samsung TV QLED QE50Q65 e del Samsung TV QLED QE50Q60. Come si può intuire dal nome e dal codice, si tratta di due smart TV molto simili tra di loro ed entrambi dotati di un pannello da 50 pollici. A catturare l’attenzione oggi è l’offerta disponibile su Amazon. Il primo modello, infatti, è in offerta con uno sconto del 44% e risparmi più di 400 euro, mentre il secondo è disponibile con uno sconto del 41% e ne risparmi più di trecento. E puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Due occasioni da cogliere al volo e da non farsi scappare per nessun motivo.

Smart TV Samsung da 50 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Due promo veramente eccezionali da non farsi scappare. Il modello Samsung TV QLED QE50Q65 è in offerta a un prezzo di 529 euro con uno sconto del 44% che ti permette di risparmiare più di 400 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 105,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per effettuare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

Caratteristiche simili, ma prezzo molto più intrigante. Lo smart TV Samsung TV QLED QE50Q60 è disponibile su Amazon a un prezzo di 465,99 euro con uno sconto del 41% e risparmi più di 300 euro. Anche in questo caso puoi pagarlo in 5 rate da 93,20 euro al mese a tasso zero. Consegna effettuata in pochi giorni e un mese di tempo per effettuare il reso gratuito.

Smart TV Samsung da 50 pollici: le caratteristiche

Essendo due modelli molto simili, parliamo di tutte le caratteristiche che li accomunano. A partire dal display da 50 pollici QLED con risoluzione 4K, che assicura immagini con colori perfetti in ogni situazione. La tecnologa Quantum Dot assicura una riproduzione dei colori con il 100% del volume e immagine realistiche con dettagli sorprendenti grazie al Quantum HDR. Il tutto supportato dal processore Quantum Lite 4K che ottimizza la qualità audio e delle immagini in base al contenuto visualizzato. Offre anche un sistema di upscaling che migliora la risoluzione dei programmi, film e serie TV che nativamente non sono in 4K.

Uno degli aspetti più importanti di uno smart TV, però, riguarda la compatibilità con le piattaforme di streaming. Sotto questo punto di vista, i due televisori Samsung sono una garanzia, anche grazie alla presenza del sistema operativo Tizen. A bordo trovi il nuovo Smart Hub di Samsung, uno spazio dove trovi tutti i tuoi contenuti preferiti raccolti in un unico luogo. In questo modo puoi scegliere cosa vedere senza perdere tempo con la ricerca. Puoi anche installare qualsiasi app di streaming video: la compatibilità con i vari Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube è massima. Hai accesso anche a Samsung TV Plus, piattaforma gratuita dove puoi scegliere tra un’ampia offerta di contenuti, tra informazione, sport e tanto altro.

I due smart TV ti permettono anche di gestire gli altri dispositivi intelligenti presenti in casa grazie alla funzione SmartThings. Basta un semplice comando vocale per gestire il termostato, accendere le lampadine oppure chiudere le tapparelle. Per gli amanti dei videogame, invece, c’è la tecnologia Motion Xcelerator che compensa in automatico i frame per rendere tutto più fluido e scorrevole.

