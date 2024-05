Fonte foto: Deemerwha studio / Shutterstock

Per effettuare il backup del proprio PC e, quindi, avere sempre a disposizione una copia di tutti i propri dati salvati sul computer è possibile ricorrere a diversi programmi gratuiti. Le opzioni sono diverse e ogni utente può valutare gli strumenti disponibili in modo da individuare quella giusta per le proprie necessità. Ecco quali sono i migliori programmi gratuiti per effettuare il backup del PC.

Backup del PC Windows con OneDrive

OneDrive è il servizio di cloud storage è già integrato in Windows e può rappresentare la soluzione giusta per effettuare il backup del PC. Con Windows 10 e Windows 11 è possibile gestire facilmente quest’aspetto andando nelle Impostazioni (tasto Windows + I) e poi individuando la sezione dedicata ai backup grazie al motore di ricerca integrato. La procedura cambia in base alla versione di Windows utilizzata.

Con Windows 11 23H2, ad esempio, la sezione che ci interessa si trova in Account > Backup Windows. In questa sezione è possibile accedere a vari strumenti utili per salvare i propri dati sul servizio cloud di Microsoft. Andando in Sincronizzazione della cartella di OneDrive, ad esempio, è possibile scegliere quali cartelle mantenere sincronizzate su OneDrive.

In questo modo, tutti i file inclusi in questa cartella (Desktop, Documenti, Immagini etc.) avrà una copia su OneDrive. Ogni account Microsoft ha solo 5 GB di spazio gratuito su OneDrive. Fortunatamente, però, ci sono vari strumenti per poter aggiungere spazio su OneDrive e poter, quindi, avere i GB sufficienti per salvare in cloud tutti i propri dati.

Backup del Mac con iCloud e Time Machine

Per eseguire un backup del proprio Mac è possibile utilizzare il tool Time Machine, già installato nel sistema operativo, che consente di salvare una copia del proprio computer su un supporto di memoria esterno. C’è anche la possibilità di utilizzare iCloud per avere un backup del proprio Mac.

Andando in menu Apple > Impostazioni di Sistema (oppure Preferenze di Sistema nelle versioni precedenti di macOS) > ID Apple > iCloud è possibile scegliere App che utilizzano iCloud > iCloud Drive e poi attivare l’opzione Sincronizza questo Max, scegliendo le cartelle da sincronizzare.

Programmi di terze parti

Per effettuare il backup del proprio computer è possibile utilizzare anche un programma di terze parti. Tra i migliori c’è Uranium Backup (disponibile in versione gratuita oltre che in una versione a pagamento) con vari strumenti per poter eseguire facilmente il backup del proprio computer. Da provare anche SyncBack Free, disponibile solo per Windows, oltre che EaseUS Todo Backup, utilizzabile sia su Windows che su Mac, con una prova gratuita.

Da non sottovalutare anche la possibilità di ricorrere a sistemi di cloud storage per il backup del proprio PC: un esempio è rappresentato da Google Drive che consente di effettuare il backup del proprio PC andando a sfruttare lo spazio cloud del proprio account Google (15 GB gratuiti con possibilità di incremento attivando uno dei piani di Google One). Un altro ottimo programma di questo tipo è Dropbox.