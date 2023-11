Black Friday Amazon: le migliori offerte per console e videogiochi

Fonte foto: mkfilm / 123RF.com

Il Black Friday è anche una grande occasione per gli amanti dei videogame per acquistare console e videogiochi a un prezzo speciale. Con l’avvicinarsi del Natale, PlayStation, Xbox, Switch, giochi come EA Sport FC24, Call of Duty: Modern Warfare III diventano i più desiderati e richiesti sia dai grandi e dai piccini. Grazie alle offerte Black Friday di Amazon hai l’occasione per fare dei grandi acquisti risparmiando anche decine di euro sul prezzo di acquisto. Non è un caso che tantissimi prodotti per il gaming (compresi gli accessori come i controller, tastiere, mouse e cuffie) sono tra i più venduti in questi giorni di sconti pazzi. Da segnalare anche la presenza di tantissimi bundle che riguardano le console next gen. Ad esempio puoi acquistare la PS5 insieme a Ea Sport FC24 con un super risparmio, e lo stesso vale per il bundle che permette di acquistare la Xbox Series X con Diablo IV al minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte per gli appassionati dei videogame: le trovate più in basso e divise in paragrafi monotematici sulle singole console, sui videogame e sugli accessori. Vi ricordiamo che per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024: puoi acquistarli adesso e regalarli per Natale senza avere il timore di non poterli restituire.

Black Friday Amazon: le migliori offerte sulla PlayStation 5

Il Black Friday dei bundle. Possiamo sintetizzare in questo modo le promo disponibili per la PlayStation 5 in questi giorni di sconti pazzeschi su Amazon. Per la console, infatti, sono disponibili diverse promo bundle: insieme alla console ottieni anche il videogioco associato. Si tratta di offerte combo con i titoli più richiesti e amati dagli appassionati e che solitamente sono usciti da poco sul mercato. La promo più conveniente è quella che riguarda la PS5 con Final Fantasy XVI: grazie allo sconto del 24% risparmi ben 150€ sul prezzo di listino e fai un super affare. Altrettanto interessante l’offerta per la PlayStation 5 insieme a God of War Ragnarök: in questo caso il risparmio è di 120€. Per gli appassionati di calcio, invece, troviamo la PS5 insieme a EA Sport FC24, il nuovo titolo che ha preso il posto di Fifa.

Infine, segnaliamo l’arrivo su Amazon della nuova PS5 Slim. La console ha fatto il suo debutto in Italia il 24 novembre ed è già disponibile sul sito di e-commerce.

PlayStation 5 + Final Fantasy XVI

PlayStation 5 + God of War Ragnarök

PlayStation 5 + EA SPORT FC 24

PlayStation 5 Slim

Black Friday Amazon: le migliori offerte sulla Xbox Series X

Offerte dello stesso tenore sono disponibili anche per la Xbox Series X e la Xbox Serie S, le due console next gen lanciate da Microsoft da qualche anno. La Xbox Series S è la scelta ideale per chi non vuole spendere una cifra folle per la console e allo stesso tempo vuole avere la garanzia di avere una macchina affidabile e che assicura prestazioni top. E grazie agli sconti del Black Friday puoi fare acquisti top in vista del Natale.

Anche per la console Microsoft ci sono ottimi bundle che permettono di risparmiare fino al 30% rispetto al prezzo di listino. Bundle che comprendono la Xbox Series S con alcuni dei titoli più interessanti usciti negli ultimi mesi a partire da Forza Horizon 5 (con tutti i DLC premium), oppure con EA Sport FC 24. C’è anche una versione speciale che include tre mesi di abbonamento al Xbox Game Pass Ultimate che ti permette di accedere ai migliori videogiochi senza doverli acquistare. Approfitta subito di queste super promo.

Xbox Series S + 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Series S Gilded Hunter bundle

Xbox Series S 512GB – Gilded Hunter +EA SPORTS FC 24

Xbox Series S + Forza Horizon 5: Premium

Xbox Series S

Se vuoi il meglio di quanto possa offrire il mercato, puoi optare per le offerte Amazon Black Friday riservate alla Xbox Series X. Anche in questo caso trovi bundle interessanti che prevedono la console insieme ad alcuni dei titoli più interessanti usciti in questi mesi. Promo che durano pochissimi giorni e che ti permettono di risparmiare centinaia di euro.

Xbox Series X Diablo IV bundle + Call of Duty Modern Warfare III

Xbox Series X + Diablo IV

Xbox Pack Series X con Forza Horizon 5 (Premium Ed.) + EA SPORTS FC 24

EA Sport FC 24 al minimo storico: offerta Black Friday

Questo videogame merita un paragrafo ad hoc. E i motivi sono principalmente due: l’ottima offerta che trovi su Amazon e l’importanza per l’intero settore. Da oramai anni EA Sport FC 24 è il titolo più venduto in Italia e la passione per il calcio degli italiani e delle italiane la conosciamo molto bene. Se ancora non hai acquistato il nuovo titolo che da quest’anno sostituisce Fifa, il Black Friday è l’occasione giusta. Trovi tutte le versione per le varie console con sconti che arrivano fino al 50%. E in offerta trovi anche la versione speciale Ultimate Edition. Ottima idea regalo per Natale.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5

EA SPORTS FC 24 Standard Edition Xbox One / Xbox Series X

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PC Windows

EA SPORTS FC 24 Ultimate | Xbox One/Series X|S

EA SPORTS FC 24 Ultimate Edition PC Windows

I videogame in offerta al Black Friday

Trattarli separatamente sarebbe un po’ complicato, per questo motivo abbiamo raccolto in questo paragrafo le tantissime offerte presenti su Amazon sui videogame per le varie console. Si tratta di sconti che in alcuni casi raggiungono anche l’80% e permettono di risparmiare decine di euro sui migliori titoli usciti negli ultimi anni. Se stavate cercando l’affare del Black Friday, in questa lista ne trovate molti.

Star Wars Jedi: Survivor | PS5

Dead Space PS5

EA SPORTS UFC 5 PS5

Gran Turismo 7 PS5

Marvel’s Spider-Man Miles Morales PS4

Marvel’s Spider-Man Miles Morales PS5

The Last Of Us Remastered (Ps Hits) PS4

The Last of Us Parte I – Remake PS5

Assassin’s Creed Mirage Launch Edition

Dragon Ball Z: Kakarot PS5

NBA 2K24

Far Cry 6 Standard PC

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition Year 8 PC

Far Cry 5 Standard PC

Watch Dogs 2 PC

Tom Clancy’s The Division 2

MADDEN NFL 24 Deluxe PC Edition

PGA Tour Standard PC Edition

Black Friday Amazon: i controller in offerta

Una console senza il controller adatto è inutilizzabile. Per questo motivo i joystick sono un regalo di Natale sempre molto apprezzato: avere un controller di riserva nel momento del bisogno o per giocare in coppia è utilissimo. In promo speciale su Amazon è disponibile sia il controller per la Xbox, compatibile con qualsiasi versione della console, sia il nuovissimo DualSense per la PlayStation 5. Al minimo storico sono un ottimo affare.

PlayStation 5 DualSense

Playstation 5 Dualsense bianco + EA FC 24

Xbox Wireless Controller – bianco

Xbox Wireless Controller – blu

Xbox Wireless Controller – viola

Xbox Wireless Controller – rosa

