Oppo Find X5 Pro: sconto top su Amazon per il Black Friday

Oppo Find X5 è uno dei pochi smartphone in grado di competere, per scheda tecnica e per il prezzo di listino, con il Samsung Galaxy S22 Ultra e con gli iPhone 14.

Non è un mistero che l’Oppo Find X5 Pro sia un ottimo camera phone grazie ai sensori Sony IMX766, e che abbia un chip totalmente dedicato all’imaging, cioè al miglioramento della qualità delle immagini con il contributo dell’intelligenza artificiale.

Ma ciò che non tutti ancora sanno è che l’Oppo Find X5 Pro è anche scontatissimo grazie all’offerta in corso su Amazon in occasione della Black Week, la settimana di sconti che si chiuderà il 25 novembre con il Black Friday.

OPPO Find X5 Pro – Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB – Colore Glaze Black (nero)

OPPO Find X5 Pro – Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB – Colore Ceramic White (bianco)

Oppo Find X5 Pro: caratteristiche tecniche

Il design dell’Oppo Find X5 Pro mostra un telefono bello e con una scocca resistente quanto scintillante in ceramica lucidissima e proposta in due versioni di colore estremo: o nero o bianco. La certificazione IP68 contro polvere, la più completa del settore, assicura la protezione massima disponibile.

Il SoC scelto per questo smartphone è il top del 2022, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, abbinato a un secondo chip proprietario di Oppo, il Marisilicon X che gestisce con l’aiuto dell’intelligenza artificiale le attività di editing delle immagini. La versione oggi in offerta su Amazon in occasione del Black Friday è quella con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione.

Il display misura 6,7 pollici ed è di tipo AMOLED; ha la frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz e la luminosità tocca i 1.300 nit, un valore molto alto e tipico dei prodotti premium 2022.

Il comparto fotocamere è d gran pregio e include su retro due sensori Sony IMX766 da 50 MP con il principale dotato di OIS (la stabilizzazione ottica) a 5 assi, e un terzo sensore zoom 2X da 13 MP. Le lenti sono in vetro e la collaborazione con Hasselblad assicura la perfetta riproduzione dei colori. Completa la dotazione fotografica il sensore anteriore da 32 MP.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh e la ricarica rapida è da ben 80W, presente anche la ricarica wireless da 50W la ricarica inversa da 10W.

Oppo Find X5 Pro: l’offerta Black Friday

Il prezzo di listino dell’Oppo Find X5 Pro è allineato alla sua scheda tecnica e dunque abbastanza elevato: 1.129,99 euro. Ma grazie all’offerta Black Friday in corso su Amazon è possibile acquistarlo a 949,99 euro nelle due versioni di colore Nero o Bianco.

