Oppo Find X5 Lite al minimo storico: con lo sconto è un affare

Fine settimana con ottime offerte su tantissimi smartphone Oppo, dispositivi che stanno conquistando sempre più spazio nel mercato italiano, grazie soprattutto a un rapporto qualità-prezzo notevole. Tra i vari telefonini disponibili in promo, a spiccare è sicuramente l’Oppo Find X5 Lite che troviamo con uno sconto molto interessante del 30% che fa risparmiare esattamente 150€ sul prezzo di listino. Ma non finisce qui: c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

L’Oppo Find X5 Lite è uno smartphone che si posiziona a metà tra un medio di gamma e un top di gamma. Una fascia di mercato in cui oramai troviamo sempre più dispositivi e che i vari produttori tengono in grande considerazione. Molto spesso si riescono a fare grandi affari acquistando smartphone top a un prezzo vantaggioso. Come nel caso di questo smartphone Oppo che si caratterizza per un ottimo processore, uno schermo fluido e che protegge gli occhi dalle fastidiose luci blu, da un comparto fotografico con sensore principale da 64MP e da una batteria che ti accompagna per tutta la giornata e che si ricarica anche abbastanza velocemente grazie alla tecnologia SUPERVOOC (nella confezione è incluso un caricabatteria da 65W).

Oppo Find X5 Lite: la scheda tecnica

Uno smartphone che rispecchia a pieno le richieste degli utenti in questo 2023: schermo grande, ottimo processore e fotocamera top con supporto dell’intelligenza artificiale. Cosa chiedere di più a un dispositivo con un rapporto qualità-prezzo così elevato? Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Il primo elemento che spicca è sicuramente lo schermo. L’Oppo Find X5 Lite è dotato di uno schermo AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. Lo schermo ha ricevuto anche la certificazione SGS Eye Care (non affatica gli occhi anche dopo un utilizzo intendo, la certificazione Netflix HD e la certificazione Amazon Prime Video HD. Questo vuol dire che lo puoi anche utilizzare per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Il tutto è gestito dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 900 supportato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD).

Per essere uno smartphone top bisogna avere anche un comparto fotografico di questo livello. E l’Oppo FInd X5 Lite non delude nemmeno sotto questo punto di vista. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 64MP (con stabilizzatore ottico dell’immagine), obiettivo ultragrandangolare da 8MP e un sensore macro per le foto ravvicinate. La fotocamera selfie, invece, è da ben 32MP. A tutto questo bisogna aggiungere anche il supporto dell’intelligenza artificiale che interviene nel migliorare ogni singolo aspetti di foto e video, soprattutto quando c’è poca luce ambientale.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e con la ricarica super rapida da 65W che impiega poco più di mezzora per assicurare il 100% di autonomia. Uno smartphone versatile, affidabile e perfetto nell’utilizzo quotidiano: non vi deluderà

Oppo Find X5 Lite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Minimo storico eccezionale per l’Oppo Find X5 Lite. Oggi lo smartphone è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% a un prezzo di 349€. Si tratta di un’ottima opportunità, come testimonia lo sconto di ben 150€ rispetto al prezzo di listino. Inoltre, il sito di e-commerce offre anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 69,80€ al mese. Il dispositivo è già disponibile in magazzino e la consegna avviene in tempi rapidissimi ed è curata da Amazon. Per fare il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

