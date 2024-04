Che cos’è Lycamobile, la prepagata per chiamate internazionali

Fonte foto: sylv1rob1 / Shutterstock.com

Lycamobile, nota anche come Lyca Mobile (brand utilizzato in Italia dal 2024), è un’azienda attiva nel settore delle telecomunicazioni dove opera come operatore virtuale di telefonia mobile, con un focus particolare sulle chiamate dall’Italia verso l’estero.

Gli utenti italiani hanno la possibilità di accedere alle offerte Lycamobile per attivare SIM con minuti, SMS e Giga, scegliendo tra vari piani tariffari. Molte tariffe proposte dall’operatore includono la possibilità di sfruttare minuti e/o tariffe a consumo con condizioni agevolate per chiamare dall’Italia verso l’estero. Si tratta di un servizio proposto anche da altri operatori: ad esempio, anche con le offerte Iliad sono inclusi minuti verso l’estero.

Che cos’è Lyca Mobile Italia

Lycamobile Italia è la divisione italiana di Lyca Mobile, azienda nata a Londra nel 2006 ed attiva oggi in decine di Paesi in tutto il mondo, grazie ad accordi specifici con operatori locali. Il debutto sul mercato italiano è avvenuto nel 2009 come operatore virtuale su rete 3 Italia.

Successivamente, nel corso del 2013, è avvenuta la trasformazione in Full MVNO su rete Vodafone, con possibilità di utilizzare la rete 4G. Per il momento, l’operatore non utilizza la rete 5G. Lyca Mobile, per gli utenti italiani propone esclusivamente tariffe prepagate.

Da notare che, sul mercato globale, Lyca Mobile Limited, azienda che controlla l’operatore di telefonia mobile attivo in Italia, opera in diversi mercati e non solo nel settore delle telecomunicazioni ma in quello delle carte di pagamento e persino nel settore delle produzioni cinematografiche.

Lyca Mobile Italia: tariffe e offerte

Le offerte Lyca Mobile sono attivabili direttamente online, tramite il sito ufficiale lycamobile.it. In alternativa, è possibile acquistare una SIM e attivare l’offerta desiderata tramite un punto vendita partner dell’operatore. Il listino di offerte è in continuo aggiornamento. L’operatore propone piani tariffari prepagati con:

minuti e SMS illimitati in Italia

un bundle di minuti per chiamare dall’Italia all’estero (l’elenco dei Paesi varia in base alla tariffa scelta)

un bundle di Giga da utilizzare ogni mese in Italia (con il 4G di Vodafone)

Le offerte proposte da Lyca Mobile sono disponibili anche richiedendo la portabilità del numero (alcune tariffe potrebbero essere disponibili solo per nuovi numeri oppure solo con portabilità da operatori selezionati) permettendo di cambiare operatore e accedere a tariffe più convenienti.

I clienti Lyca Mobile hanno la possibilità di sfruttare il Roaming Like at Home per utilizzare minuti, SMS e Giga (con un limite mensile legato al canone dell’offerta) anche all’estero e, in particolare, nei Paesi EU/EEA e nel Regno Unito. Da notare che l’operatore mette a disposizione anche il VoLTE, per usare la rete 4G per le chiamate.

L’operatore propone anche piani trimestrali, semestrali o annuali, con uno sconto sulla spesa complessiva rispetto al piano mensile. Ci sono anche offerte solo dati, sia con pagamento giornaliero che con pagamento mensile, per soddisfare appieno le esigenze dei vari utenti.

Tutte le offerte Lyca Mobile sono attivabili, come detto, direttamente dal sito ufficiale. Con l’attivazione online è possibile anche richiedere la eSIM, in sostituzione della SIM Card tradizionale. In questo modo, l’operatore invierà un codice QR per scaricare la SIM virtuale e installarla nel proprio telefono (che dovrà essere compatibile con le eSIM).

Lyca Mobile: app e ricarica

Ricaricare una SIM Lyca Mobile è semplice. È possibile farlo attraverso il sito dell’operatore oppure in un negozio fisico. Tramite il sito è consentito aggiungere dei minuti verso particolari Paesi non presenti nel nostro piano mensile oppure modificare totalmente l’offerta sottoscritta.

Per gestire il loro piano tariffario, gli utenti Lycamobile possono accedere alla sezione My Lyca Mobile, presente sul sito dell’azienda. Attraverso la sezione dedicata, potremo controllare sul portale il nostro credito residuo, monitorare il traffico consumato e anche cambiare piano tariffario o iscriverci a un servizio aggiuntivo.

A disposizione degli utenti c’è anche l’app My Lyca Mobile, disponibile sia su dispositivi Android che su iPhone.

Come contattare l’assistenza Lyca Mobile

Per entrare in contatto con il Servizio Clienti di Lyca Mobile è possibile chiamare al:

40322 da una SIM Lyca Mobile

da una SIM Lyca Mobile +39 06 45 21 2322 da un’altra linea oppure dall’estero

L’assistenza clienti è attiva dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18. È possibile richiedere assistenza anche tramite l’assistente virtuale LIA, accessibile sia dal sito web che dall’app My Lyca Mobile. C’è anche la possibilità di richiedere assistenza direttamente in un negozio partner dell’operatore. In questo caso, è possibile consultare il sito ufficiale e, in particolare, la sezione Trova negozio.