IPad a prezzo stracciato su Amazon: lo sconto è esagerato

Molto più che un "semplice" smartphone dotato di un display leggermente più grandi. Forti di una scheda tecnica di tutto rispetto, i tablet sono ormai sempre più simili a dei notebook anziché a dei telefonini. E, in questo, l’iPad è esemplare.

Anche nella sua versione "base", il tablet della Casa di Cupertino può essere utilizzato al posto di un computer portatile per lavorare, passare del tempo e giocare. D’altronde, non solo non ha nulla da invidiare da un punto di vista delle caratteristiche tecnica, ma ha migliaia di app pronte a essere installate per scrivere documenti testuali, realizzare presentazioni, modificare foto e video e molto altro ancora. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, lo pagherai pochissimo: è disponibile al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

iPad a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promozione di oggi sull’iPad è di quelle di non farsi scappare. Il tablet della Mela Morsicata non solo è disponibile a un prezzo mai visto prima, ma può essere pagato a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

L’iPad da 10,9 pollici, in tutte e quattro le colorazioni, può essere acquistato con uno sconto del 32% sul listino, con il prezzo che scende al punto più basso di sempre su Amazon. Acquistandolo adesso lo paghi 399,00 euro contro i 589,00 euro del listino. Il risparmio è considerevole: ben 190 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal marchio di Cupertino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, l’iPad da 10,9 pollici costa 79,80 euro al mese per cinque mesi.

iPad scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il display Liquid Retina da 10,9 pollici è il vero fiore all’occhiello di una scheda tecnica di altissimo valore. Caratterizzato da colori vividi e realistici, è perfetto per lavorare, guardare film e serie TV, giocare e molto altro ancora.

Dentro la scocca trova invece spazio il chip A14 Bionic, composto da una CPU 6-core e una GPU 4-core. Un processore potente e versatile, ma soprattutto parco nei consumi. Non solo vi permetterà di eseguire anche gli applicativi più esigenti come programmi di fotoritocco e montaggio video senza che le prestazioni ne risentano, ma non impatterà eccessivamente sui consumi energetici e sull’autonomia della batteria.

Potrete così utilizzare l’iPad per tutto il giorno – e oltre – senza timore di ritrovarvi improvvisamente con la batteria completamente scarica. E anche se ciò dovesse accaderere, la ricarica rapida vi garantirà ore supplementari di utilizzzo con pochi minuti di ricarica.

La compatibilità con la tastiera Magic Keyboard Folio e la smart pen Apple Pencil lo rende poi un’alternativa validissima alla stragrande maggioranza dei laptop oggi in commercio. Sarete in grado redigere documenti, inviare messaggi di posta elettronica e chattare con i vostri amici senza che la tastiera virtuale "rubi" spazio sullo schermo.

