Oppo Find X5 Pro, il prezzo scende vertiginosamente: sconto imperdibile

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Uno smartphone con pochi eguali sul mercato, ma che oggi paghi quanto un ottimo top di gamma. Stiamo parlando dell’Oppo Find X5 Pro, telefono con una scheda tecnica da dispositivo premium e che oggi è in offerta al minimo storico e al miglior prezzo web. L’offerta disponibile su Amazon è davvero eccezionale: rispetto al prezzo mediano il risparmio è del 32%, mentre se prendi come riferimento il prezzo di lancio la percentuale di sconto è di ben il 55%, quindi lo paghi meno della metà. Per farti capire il livello della promo: il risparmio netto supera i 700€. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e che attivi nella pagina prodotto. Approfittatene immediatamente.

Per questo smartphone Oppo ha fatto le cose in grande. Lo ha dotato delle migliori componenti disponibili sul mercato, compreso un processore ad hoc per il comparto fotografico dedicato all’imaging e agli scatti in notturna. Un vero cameraphone, migliore anche di telefoni molto più quotati e costosi. Ma non finisce qui. Lo schermo è super fluido, a bordo trovi uno dei migliori processori Snapdragon disponibili sul mercato e la batteria che si ricarica in pochissimo tempo ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Un telefono completo, potente e con un design all’avanguardia: non farti scappare quest’offerta incredibile.

P.S. Il prezzo del banner è errato: per vedere quello corretto bisogna cliccarci sopra e aprire la pagina prodotto.

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5 Pro: la scheda tecnica

Quando si pensa a uno smartphone top, l’Oppo Find X5 Pro non è certamente il primo dispositivo a cui pensi. Commettendo un grosso errore. Il motivo è semplice: ha una scheda tecnica superiore alla maggior parte di quelli disponibili sul mercato e oggi lo trovi a un prezzo eccezionale. E non bisogna preoccuparsi della qualità delle componenti o dei materiali: è pensato per durare tantissimi anni.

Partiamo dalla componente più in evidenza: lo schermo. Il telefono è dotato di uno display da 6,7" con risoluzione WQHD e refresh rate fino a 120Hz per una maggiore fluidità con le app social e con i videogame, ma anche nell’utilizzo quotidiano. Il pannello è un AMOLED LTPO a basso consumo energetico, quindi con un consumo di energia ottimizzato. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 8 Gen 1, con a supporto 12 GB di RAM e 256GB di memoria interna. Potenza e spazio d’archiviazione di certo non mancano.

Uno dei punti forti è sicuramente il comparto fotografico. Anche a qualche mese dall’uscita sul mercato, resta uno dei migliori in assoluto. Il merito è in parte delle componenti scelte e in parte dalle varie tecnologie sviluppate da Oppo. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, obiettivo ultra-grandangolare da 50MP e sensore ultra-grandangolare da 13MP. La fotocamera frontale, invece, è da ben 32MP. Non finisce qui. Oppo ha stretto una partnership con Hasselblad per migliorare la qualità di immagini e video intervenendo su alcuni parametri specifici della telecamera. Inoltre, Oppo lo ha dotato anche di un processore ad hoc che migliorare gli scatti in notturna. Insomma, è come avere una macchina fotografica al posto dello smartphone.

Chiudiamo con la super batteria da 5000mAh che ti accompagna a fine giornata senza troppi problemi. Ma non finisce qui, perché lo smartphone supporta la ricarica SUPERVOOC da 80W che raggiunge il 50% in meno di 15 minuti e la ricarica wireless AIRVOOC da 50W per avere il 100% di autonomia in poco più di 45 minuti.

Oppo Find X5 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta "WOW" che ci avvicina al weekend. L’Oppo Find X5 Pro è disponibile da oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 32% a un prezzo di 579€. Lo sconto si riferisce al prezzo mediano e non a quello di lancio: se prendiamo a riferimento quest’ultimo lo sconto sale al 55% e lo paghi meno della metà. Il risparmio è incredibile: più di 700€ (cifra con il quale puoi acquistare un ottimo smart TV, ad esempio). Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 115,80€ al mese (il servizio lo puoi attivare nella pagina prodotto ed è offerto da Amazon). Per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore.

