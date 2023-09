Fonte foto: Oppo

Quando le aziende produttrici portano sul mercato una nuova serie di smartphone, ormai quasi sempre essa comprende anche un device "lite", cioè una versione meno evoluta e chiaramente più economica, che possa essere acquistata da un pubblico più vasto rispetto al modello top di gamma.

Non è semplice, però, fare breccia nel cuore degli utenti con un telefono che, pur avendo una scheda tecnica più modesta, verrà comunque confrontato con gli altri modelli della gamma. Non è semplice, ma neppure impossibile, e Oppo con il suo Find X5 Lite ha realizzato un ottimo smartphone lite, pronto a soddisfare anche l’utente più esigente. Per le prossime ore, grazie all’offerta su Amazon, il prezzo scende addirittura sotto i 300 euro e con uno sconto del genere non si può proprio passare oltre.

Oppo Find X5 Lite: scheda tecnica

Oppo Find X5 Lite ha un display AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz. A protezione dello schermo troviamo un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore scelto da Oppo è un MediaTek Dimensity 900 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP (ƒ/1.7), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (ƒ/2.3) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (ƒ/2.4).

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0 e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Presente anche un chip per l’NFC, da utilizzare naturalmente per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria è da 4.500 mAh, con ricarica rapida cablata da 65 W che consente di caricare lo smartphone fino al 100% in circa trenta minuti. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia proprietaria ColorOS 12 che, sin dalla prima accensione, si aggiornerà a Android 13 e all’interfaccia ColorOS 13.

Oppo Find X5 Lite: l’offerta su Amazon

Oppo Find X5 Lite è un ottimo medio gamma, con una scheda tecnica completa e versatile che, nonostante la denominazione "Lite", non sfigura affatto all’interno dell’apprezzatissima serie Find X5. Molte le caratteristiche interessanti ma, tra tutte, spiccano sicuramente la batteria e la ricarica rapida, cosa non scontata per un telefono in questa fascia di prezzo e sicuramente un ottimo incentivo per chi non vuole mai uscire di casa senza il proprio smartphone. Interessante anche il comparto fotografico che, in particolare con il sensore principale, è in grado di fare foto di buona qualità.

Il prezzo di listino è di 379,90 euro, non proprio basso ma in linea con i recenti rincari dei dispositivi elettronici. Fortunatamente grazie all’ottima offerta Amazon è possibile portare a casa l’Oppo Find X5 Lite a 299,99 euro (-21%, -79,91 euro) e con uno sconto così, è davvero difficile non lasciarsi tentare.

