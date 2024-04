Fonte foto: TierneyMJ / Shutterstock

Trovare eBook gratuiti in italiano è molto semplice. In rete, infatti, esistono diversi siti web che mettono a disposizione dei loro utenti la possibilità di effettuare il download gratuito di libri in formato digitale. Spesso si tratta di libri per cui non è più valido il diritto d’autore e che, quindi, sono oramai diventati di dominio pubblico. Da notare anche la possibilità di accedere a eBook messi a disposizione gratuitamente dall’autore.

Ecco, quindi, dove trovare eBook gratis in italiano in rete:

Siti per eBook gratis

Una delle biblioteche virtuali più grandi presenti al momento in Rete è il Progetto Gutenberg (gutenberg.org). Si tratta di un catalogo enorme di grandi classici e di inediti di piccoli autori che è stato creato nel 1971. Se siamo amanti delle letture in lingua originale questo è il sito che fa per noi.

Un altro sito molto usato è Liberliber (liberliber.it). Anche questa piattaforma si concentra quasi esclusivamente sui grandi classici, dai poemi epici fino alla prosa del Novecento. Sono tutti gratuiti e molti sono in formato ePub, ovvero la tipologia di file più diffusa per eBook.

Da tenere in considerazione c’è anche ManyBooks (manybooks.net), sito che mette a disposizione migliaia di libri digitali da leggere gratuitamente. Questo portale include una ricca sezione dedicata a libri in italiano da poter leggere senza alcun costo.

Per chi cerca non solo libri ma anche riviste, settimanali e film il sito da visitare è Archive.org. Questa piattaforma è nata con l’obiettivo di preservare la memoria collettiva e quindi vuole salvaguardare non solo i grandi classici ma anche i vecchi racconti apparsi su quotidiani o periodici.

Uno dei siti più interessanti per chi possiede un e-Reader è sicuramente Mondadori Store. Questo portale ha una sezione molto vasta di titoli gratuiti che è anche possibile sfogliare per categoria, dal giallo al rosa passando per i romanzi d’avventura. Gli eBook possono poi essere letti facilmente tramite gli eReader Kobo.

eBook gratuiti con Amazon

Su Amazon è possibile trovare, facilmente, un gran numero di eBook gratis. È possibile consultare il Kindle Store oppure, semplicemente, effettuare una ricerca su Amazon, utilizzando come parole chiave "eBook gratis" per individuare, rapidamente, i libri da poter leggere gratuitamente.

Da notare che per accedere a un catalogo enorme di eBook gratuiti basta attivare Amazon Prime. L’abbonamento di Amazon, infatti, include diversi vantaggi e, tra questi, c’è spazio anche per Prime Reading, servizio che consente l’accesso a centinaia di libri gratuiti.

Amazon Prime ha un costo di 4,99 euro al mese oppure 49,99 euro per un anno, senza alcun vincolo di rinnovo. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di accedere a un mese di prova gratuita. Per sfruttare questa promo basta premere sul box qui di sotto.

Con Amazon Prime è possibile accedere anche a Prime Video oltre che alle consegne gratuite in un giorno su milioni di prodotti. Ci sono anche diversi altri vantaggi, come i servizi Prime Music e Prime Gaming. Tutti i vantaggi sono accessibili gratuitamente per un mese.