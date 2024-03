Oppo Find X5, uno smartphone di fascia alta a un prezzo mai visto

Fonte foto: Oppo

Tra le offerte più interessanti di questi giorni, troviamo sicuramente quella per l’Oppo Find X5, un ottimo smartphone di fascia medio-alta che arriva sul mercato con una scheda tecnica dalle buone prestazioni, dove spiccano sicuramente il processore prodotto da Qualcomm e un comparto fotografico che promette scatti impeccabili in qualsiasi contesto.

Il costo, come accade spesso in questi casi, non è proprio contenuto ma grazie agli sconti su Amazon si può portare a casa questo smartphone a un prezzo che scende sotto i 450 euro, l’occasione perfetta per chi vuole acquistare un buon prodotto ma senza spendere una fortuna.

OPPO Find X5 ha Una Batteria di Lunga Durata da 4800mAh, RAM 8GB (Espandibile 13GB) + Rom 256GB Display Amoled a 10bit con Protezione visiva da 6,55 120HZ FHD+, Tripla Fotocamera 10bit AI 50+50+

Oppo Find X5: scheda tecnica

Il display scelto da Oppo per il suo Find X5 è un AMOLED che misura 6,55 pollici, con risoluzione FHD (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile a 120 Hz. A protezione dello schermo troviamo un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 888 a cui si affiancano in questa specifica offerta 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Presente la funzione Virtual RAM che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva, attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con Hasselblad ed è composto da tre sensori, il principale da 50 MP con stabilizzazione elettronica dell’immagine (OIS), quello ultra-grandangolare di nuovo da 50 MP e un teleobiettivo con zoom 2X da 13 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione dell’utente.

La batteria è da 4.800 mAh, con ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 80 W, ricarica wireless AIRVOOC da 30 W e ricarica inversa da 10 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria ColorOS 14.

Oppo Find X5: l’offerta su Amazon

Oppo Find X5 non è più il top di gamma che era quando è stato lanciato, nel 2022. Oggi questo modello è ancora un ottimo smartphone di fascia medio-alta, con una scheda tecnica molto versatile che si adatta facilmente a ogni situazione, dall’intrattenimento e fino ad arrivare alla produttività, affiancando l’utente in qualsiasi attività senza grossi problemi.

Tra i punti di forza di questo telefono troviamo certamente l’ottimo display AMOLED, il comparto fotografico e la ricarica rapida che permette all’utente di arrivare da 0 a 100% in appena 30 minuti.

Il prezzo di listino è di 509,99 euro, non proprio bassissimo ma grazie all’ottima offerta Amazon si scende fino a 446,99 euro (-12%, -63 euro), uno sconto interessante che rende questo ottimo smartphone un po’ più accessibile.

