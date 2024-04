Fonte foto: Xiaomi

L’offerta di prodotti di Xiaomi non comprende solo smartphone e wearable ma anche tanti dispositivi per la Smart Home. Le Smart TV, in particolare, rappresentano un elemento centrale della gamma della casa cinese. A tal proposito l’azienda ha appena annunciato l’arrivo in Italia delle nuove linee Xiaomi TV A e Xiaomi TV A Pro, entrambe dotate di piattaforma smart Google TV.

Xiaomi TV A e TV A Pro: caratteristiche tecniche

La linea Xiaomi TV A rappresenta la nuova proposta d’accesso alla gamma di Smart TV di Xiaomi ed è composta da cinque versioni: 32 pollici, 43 pollici, 50 pollici, 55 pollici e 65 pollici. Il taglio da 32 pollici ha un pannello con risoluzione HD.

Le altre quattro varianti sono dotate di un pannello 4K HDR, con possibilità di sfruttare la tecnologia di compensazione del movimento MEMC per migliorare la fluidità e la nitidezza delle immagini ad altissima risoluzione. Il comparto audio include speaker 2 x 10 W (2 x 8 W per i modelli fino a 43 pollici) e supporto Dolby Audio, DTS:X e DTS Virtual:X.

Disponibile con colorazione Black, la serie Xiaomi TV A è dotata di un design senza cornici su tre lati mentre la cornice inferiore è molto sottile. Ci sono anche 2 GB di RAM, 8 GB di storage e una dotazione di porte che comprende 3 HDMI, per tutte le varianti, oltre a una porta Ethernet.

La linea Xiaomi TV A Pro si posiziona un gradino più sopra rispetto ai modelli TV A, riprendendo buona parte delle specifiche tecniche ma adottando un pannello QLED 4K con supporto HDR per tutte e quattro le varianti. A differenza della serie precedente, non ci sono le versioni da 32 e 50 pollici ma è possibile puntare sull’entry level da 43 pollici oppure sui tagli più grandi da 55, 65 e 75 pollici. Anche in questo caso, è prevista l’unica colorazione Black.

Il sistema operativo è Google TV con possibilità di utilizzare Google Assistant e accedere alle app del Google Play Store.

Xiaomi TV A e TV A Pro: prezzi

Le due nuove linee di Smart TV di Xiaomi sono acquistabili, in Italia, dal 25 aprile. Per quanto riguarda i prezzi, le Xiaomi TV A debuttano sul mercato con il seguente listino prezzi:

32 pollici: 169 euro

169 euro 43 pollici : 279 euro

: 279 euro 50 pollici: 349 euro

349 euro 55 pollici : 399 euro

: 399 euro 65 pollici: 549 euro

Il 32 pollici sarà in vendita in Italia nel corso delle prossime settimane. Acquistando le versioni da 43, 50 o 65 pollici, tramite lo store ufficiale, Xiaomi include in regalo la Xiaomi Smart Band 8.

Per quanto riguarda la linea Xiaomi TV A Pro, invece, il listino prezzi è il seguente:

43 pollici: 299 euro

299 euro 55 pollici: 449 euro

449 euro 65 pollici: 649 euro

649 euro 75 pollici. 869 euro

Il 75 pollici sarà acquistabile dal 29 aprile. Per il 43, il 55 e il 65 pollici, invece, c’è in bundle la Xiaomi Smart Band 8.