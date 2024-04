Electrolux, l'asciugatrice a un prezzo mai visto prima: sconto incredibile

Fonte foto: Damian Lugowski /iStock

Un elettrodomestico che sicuramente ha cambiato il nostro approccio con la vita di tutti i giorni è l’asciugatrice. Meno pensieri e meno problemi nell’asciugare i vestiti, soprattutto se abiti in un condominio e non hai uno spazio esterni dove far asciugare i vestiti. E la soluzione di metterli all’interno di una stanza o sui termosifoni non è certamente la migliore. Per questi (e tanti altri motivi), l’asciugatrice è diventata negli ultimi anni uno degli elettrodomestici più ricercati e più desiderati in Italia. Non a caso sul mercato sono arrivati tanti modelli differenti che si adattano alle diverse necessità.

Non è raro nemmeno trovarla in promo con degli sconti che permettono di risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino. Ne è un esempio l’asciugatrice Electrolux con cestello da 8 chilogrammi disponibile oggi in promo su Amazon con uno sconto di ben il 45% e la paghi quasi la metà. Una super occasione da non farsi scappare per un elettrodomestico utile e disponibile a un super prezzo che lo fa diventare immediatamente un vero best-seller. Non farti scappare questa occasione.

Asciugatrice Electrolux: asciugatrice, prezzo e sconto Amazon

Ecco l’occasione del giorno. Oggi trovi l’asciugatrice Eelctrolux con cestello da 8 chilogrammi in offerta con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a 479,98 euro. Il risparmio è esagerato e sfiora i 400 euro, facendola diventare una delle migliori per rapporto qualità-prezzo. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva solamente in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi.

Se pensavi che l’offerta finisse qui, ti sbagli. Per gli elettrodomestici Amazon mette a disposizione anche dei servizi aggiuntivi molto utili. Gratuitamente puoi richiedere il ritiro con disinstallazione del vecchio elettrodomestico, mentre pagando 10 euro avviene anche il disimballaggio di quello nuovo. Aggiungendo altri 10 euro, ti verrà anche installato l’elettrodomestico al posto di quello vecchio.

Asciugatrice Electrolux: le caratteristiche tecniche

Un’asciugatrice che offre tutto quello che richiedi solitamente a un prodotto di questo genere: facile da utilizzare, che si prende cura dei tuoi elettrodomestici e che soprattutto non consuma tantissima energia (come certifica la classe energetica A++). L’aciugatrice Electrolux EDH4825TW con cestello da otto chilogrammi è perfetta per ogni necessità, sia se devi asciugare velocemente qualche camicia o gonna, o se devi fare un ciclo completo con un bucato pesante.

Grazie alla tecnologia SimpliCare, l’asciugatrice si prende cura dei tuoi abiti ed effettua un’asciugatura rapida senza rovinare i tessuti. L’asciugatrice Electrolux è a pompa di calore e asciuga i capi a temperature più bassi, utilizzando così meno energia e permettendo un risparmio importante anche sulla bolletta.

Si adatta perfettamente anche allo spazio in cui deve essere posizionata, grazie alla presenza dell’oblò reversibile che può essere aperto seconda delle tue necessità. Hai a disposizione tantissimi programmi di asciugatura differenti e li puoi selezionare tramite la manopola presente in alto. Dotata anche di schermo LCD dove controllare il tempo residuo e il programma selezionato. Tra le funzioni utili c’è anche la parte ritardata che si adatta alle tue esigenze.

