Oppo Reno8: con l'offerta Amazon Black Friday il prezzo va giù

Tra i telefoni di fascia media è possibile trovare delle chicche che propongono almeno due caratteristiche importantissime: una buona fotocamera principale e una ricarica rapida. Oppo Reno8, arrivato recentemente in Italia ha esattamente queste due peculiarità anche se il prezzo di listino, per quanto adeguato alla scheda tecnica, è un po’ alto. Quest’ultimo ostacolo, però, è rimosso dall’offerta in corso su Amazon in occasione del Black Friday: oggi su Oppo Reno8 c’è un ottimo sconto.

Oppo Reno8 5G – MediaTek Dimensity 1300 – Versione 8/256 GB – Shimmer Black (nero)

OPPO Reno8: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo dell’Oppo Reno8 è il MediaTek 1300 abbinato a 8 GB di RAM e ben 256 GB di storage dove troveranno tanto spazio app, foto e video.

Il display misura 6,43 pollici è di tipo AMOLED, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e 800 nit di luminosità di picco. Il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali si trova sotto il pannello.

Sul retro del telefono sono state collocate tre fotocamere: il sensore principale è il Sony IMX766 da 50 MP, ed è seguito dall’ultra grandangolare da 8 MP e dal sensore macro da 2 MP. Completa la configurazione il sensore anteriore Sony IMX709 da 32 MP.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e la ricarica è SuperVooc da 80W.

Oppo Reno8: l’offerta Black Friday

Il prezzo di listino di 599 euro dell’Oppo Reno8 piuttosto elevato anche se giustificato da una buona scheda tecnica. Grazie all’offerta in corso su Amazon in occasione del Black Friday, è però possibile pagarlo molto meno: 499 euro (-17%, -100 euro), sia nel colore Shimmer Black (nero) che nel colore Shimmer Gold (oro chiaro).

