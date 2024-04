Oppo Reno 11F 5G è arrivato in Italia: quanto costa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Oppo

Dopo l’uscita iniziale in esclusiva per i consumatori orientali, il nuovissimo Oppo Reno 11 F 5G è ufficialmente disponibile anche in Italia. E’ uno smartphone di fascia intermedia che arriva in commercio con una scheda tecnica molto interessante, dove spicca certamente un ottimo display AMOLED, un buon processore prodotto da MediaTek e un buon comparto fotografico.

A questo bisogna aggiungere l’ormai iconico design dei prodotti a marchio Oppo che, grazie a queste finiture dal look accattivante, danno ai device del brand cinese uno stile unico, che sicuramente non passa inosservato.

Oppo Reno11 F 5G: scheda tecnica

Il nuovo Oppo Reno11 F 5G ha un display AMOLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.100 nit. A protezione del display un vetro rinforzato Panda Glass, ottimo per proteggere il device da urti e graffi accidentali.

Il processore scelto da Oppo è un MediaTek Dimensity 7050 con un solo taglio di memoria disponibile con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 2 TB acquistando una scheda microSD.

Presente, naturalmente, la funzione Virtual RAM che permette all’utente di ottenere fino a 8 GB di RAM aggiuntiva, attingendo alla memoria interna dello smartphone se disponibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 64 MP (f/1,7), un secondo sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e un terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale è da 32 MP (f/2,4).

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due altoparlanti certificati Hi-Res Audio.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 14.0.

Infine il dispositivo è certificato IP65 ed è quindi resistente alla polvere e ai getti d’acqua da tutte le direzioni.

Oppo Reno11 F 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo Reno11 F 5G può essere già acquistato sul sito ufficiale dell’azienda cinese e su Amazon in tre colorazioni differenti: Palm Green, Ocean Blue e Coral Purple. Il prezzo suggerito per il pubblico è di 369,99 euro e chi acquista sul sito ufficiale riceverà in omaggio l’apposita custodia protettiva.

Per gli utenti che sceglieranno il nuovo Oppo Reno11 F 5G entro il 14 aprile, Oppo propone anche la sostituzione gratuita della batteria per i primi 4 anni di vita del device, per saperne di più si può visitare il sito ufficiale del colosso cinese.

