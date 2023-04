Oppo Reno8 T, offerta speciale e prezzo al minimo storico: un vero affare

Su Amazon troviamo ogni giorno migliaia di promozioni sui dispositivi più disparati, ma le offerte veramente esclusive sono poche e le riconosciamo per uno speciale badge presente sulla pagina prodotto. Esattamente quello che sta accadendo in questi giorni per l’Oppo Reno8 T, uno smartphone medio di gamma disponibile sul sito di e-commerce in offerta al prezzo più basso di sempre. Il merito è dello sconto del 25% che permette di risparmiare esattamente 100€ sul prezzo di listino.

L’Oppo Reno8 T è il classico smartphone medio di gamma che assicura prestazioni più che accettabili e che svolge egregiamente il proprio lavoro nella vita di tutti i giorni. Un dispositivo che si mette in evidenza rispetto agli altri della stessa fascia di prezzo per la qualità delle componenti e soprattutto per un design moderno e per materiali top. Caratteristica che negli ultimi anni ha sempre contraddistinto i dispositivi Oppo Reno8 T. Una promo da non farsi scappare per uno smartphone da poco uscito sul mercato.

Oppo Reno8 T: caratteristiche tecniche

Uno smartphone affidabile e con ottime qualità. L’Oppo Reno8 T è un dispositivo medio di gamma che si va a inserire in una fascia di mercato piuttosto affollata e che prova a emergere con le sue caratteristiche molto ben delineate: componenti e materiali top.

Partiamo dallo schermo. L’Oppo Reno8 T è dotato di un display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz, molto utile quando utilizziamo le app social e i videogame. La potenza è assicurata dal processore MediaTek Helio G99 supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD).

Lo smartphone punta molto sui giovani e lo fa montando nella parte posteriore un ottimo comparto fotografico caratterizzato da un obiettivo principale da 100MP, supportato da due sensori da 2MP, dedicati rispettivamente alle foto macro e a quelle in bianco e nero. In aiuto c’è anche l’intelligenza artificiale che ottimizza le foto anche nelle condizioni più critiche (scara luminosità e in controluce). La fotocamera per i selfie è da 32MP.

A chiudere la scheda tecnica c’è una super batteria da 5000mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Nella confezione è presente anche un caricatore rapido da 33W che impiega poco più di un’ora per assicurare il 100% di batteria.

Oppo Reno8 T in offerta su Amazon: prezzo e caratteristiche

Offerta esclusiva e minimo storico per l’Oppo Reno8 T. Oggi lo smartphone dell’azienda cinese è disponibile a un prezzo di 299,99€ con uno sconto del 25%. Il risparmio totale è di ben 100€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (riservato agli iscritti ad Amazon Prime). Lo smartphone è disponibile in due colorazioni e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di 24 ore. Per fare il reso gratuito si hanno a disposizione 30 giorni di tempo.

