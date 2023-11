Oppo A16, con le offerte del Black Friday è quasi regalato

Fonte foto: Oppo

Qrazie alle occasioni del Black Friday di Amazon il sogno di comprare uno smartphone a meno di 100 euro diventa realtà, con il celebre e-commerce che offre una vasta gamma di device entry level a prezzi davvero stracciati, come Oppo A16, un dispositivo con una scheda tecnica sufficiente per le attività quotidiane di base e con un prezzo, grazie all’offerta, davvero strepitoso

Oppo A16: scheda tecnica

Oppo A16 ha uno schermo IPS LCD da 6,52 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore è un MediaTek Helio G35 a cui si affiancano, per questa offerta specifica, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione, espandibile acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 13 MP (f/2.2), un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4) e uno per la profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0).

Il processore scelto da Oppo non ha, come ben noto, un modem per il 5G e gli utenti, dunque, dovranno accontentarsi di navigare solo utilizzando la rete 4G. Tra le altre opzioni di connettività abbiamo: il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 10 W, con la promessa di Oppo di una grande autonomia, che arriva almeno a 2 giorni con utilizzo moderato. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 12.1.1.

Oppo A16: l’offerta su Amazon

Oppo A16 è uno smartphone low cost, semplice e intuitivo, che rinuncia a tutto il superfluo in favore di un prezzo di listino di appena 129,99 euro.

Il prezzo è già ottimo ma, grazie alle offerte per il Black Friday di Amazon, Oppo A16 si può acquistare a 99,90 euro (-23%, -30,09 euro) uno sconto davvero interessante che consente di portare a casa un dispositivo low cost a un prezzo irrisorio.

