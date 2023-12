Oppo Reno8 al minimo storico: l'offerta di Natale è strepitosa

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Non poteva esserci un Natale su Amazon senza una qualche offerta sugli smartphone Oppo, da sempre tra i più apprezzati e venduti sul sito di e-commerce. In questi ultimi anni Oppo è cresciuta molto sul mercato italiano e lo ha fatto lanciando telefoni con un buon rapporto qualità-prezzo, ma soprattutto con ottime componenti e con ottimi materiali costruttivi. E in questo Natale troviamo in offerta l’Oppo Reno8, smartphone medio di gamma disponibile per la prima volta al minimo storico con un ottimo sconto del 25% che ti fa risparmiare ben 100€ sul prezzo di listino. Un prezzo che difficilmente trovi online per questo telefono e per altri dispositivi con caratteristiche simile. Se a tutto questo aggiungi anche la possibilità di pagarlo in cinque rate a tasso zero, ecco che l’offerta diventa irrinunciabile.

La scheda tecnica dell’Oppo Reno8 è esattamente quella di un medio di gamma che si rivela utilissimo nella vita di tutti i giorni. Schermo grande con un’ottima luminosità, con certificazioni che assicurano la massima qualità quando utilizzi Netflix e Amazon Prime Video, un processore prestazionale e soprattutto un comparto fotografico superiore alla media. E il merito è dei due sensori Sony (uno posteriore e uno anteriore) scelti da Oppo e presenti solitamente solo sugli smartphone di livello superiore. Insomma, un dispositivo che ti conquista subito con le sue caratteristiche uniche.

Oppo Reno8: offerta, prezzo e sconto Amazon

Prezzo in netto calo per l’Oppo Reno8. Oggi lo trovi in offerta con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo a soli 299€, con un risparmio di ben 100€ su quello di listino. Si tratta del punto più basso mai toccato sul sito di e-commerce e anche del minimo su tutto il web. A questo si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 60€ al mese a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Non finisce qui: la disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove si effettua l’ordine). Inoltre, come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, il tempo per il reso è esteso fino al 31 gennaio 2024, quindi puoi decidere di regalarlo per Natale e non avere il timore di non poterlo rimandare indietro.

Oppo Reno8: la scheda tecnica

Uno smartphone che abbina a delle ottime componenti, anche un design ricercato e colori molto particolari. L’azienda cinese ci ha abituato a smartphone che si differenziano dalla massa per il loro stile e questo Oppo Reno8 non tradisce le attese. Su Amazon trovi in offerta la colorazione Shimmer Gold resistente alle impronte digitali e che luccica con i suoi riflessi color oro. A questo design ricercato bisogna aggiungere una scheda tecnica veramente premium, a partire dallo schermo AMOLED da 6,4" con risoluzione FHD e refresh rate a più di 90Hz. Inoltre, il display ha ottenuto anche le certificazioni Netflix e Amazon Prime Video, questo vuol dire che puoi vedere i tuo programmi e le tue serie TV preferite con la miglior qualità anche dallo smartphone mentre sei in viaggio. Sotto lo schermo è presente l’ottimo processore MediaTek Dimensity 1300 con 8GB di RAM (espandibile fino a 13GB con la RAM virtuale e da utilizzare nel momento del bisogno) e 256GB di memoria interna.

Altro punto forte dello smartphone è il comparto fotografico. Oppo ha optato per due sensori Sony top di gamma, uno per la parte frontale, l’altro per quella posteriore. La fotocamera per i selfie è da ben 32MP, mentre nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare da 8MP. I due sensori Sony riescono a catturare più luce rispetto a una fotocamera normale permettendo di scattare ottime immagini anche quando c’è poca luce. Inoltre, c’è anche il supporto dell’intelligenza artificiale che ti aiuta a scattare foto e registrare video con un’ottima qualità al buio.

La batteria da 4500mAh ti accompagna a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica SUPERVOOC da 80W impieghi meno di 30 minuti per avere il 100% di autonomia. E non devi temere per la sicurezza del tuo smartphone: grazie alla dissipazione del calore ogni componente è al sicuro.

